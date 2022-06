L’ultimo capitolo della famosa saga survival horror prodotta da Capcom, Resident Evil Village, è disponibile sotto forma di demo giocabile direttamente sul sito del produttore. La novità sorprendente è che tale versione dimostrativa non necessita di alcuna installazione poiché utilizza l’Immersive Stream for Games, tecnologia sviluppata da Google per il suo servizio di cloud streaming Stadia. Il titolo quindi gira in cloud streaming e può benissimo girare su qualsiasi piattaforma, che sia smartphone, tablet o laptop con hardware datato.

Una volta collegati sul sito Capcom.com, la demo risulta giocabile immediatamente senza alcune attese e ci da la possibilità di esplorare sia il villaggio che il castello liberamente alla risoluzione di 1080p (senza HDR) a patto di avere una connessioni internet di almeno 10Mbps. I controller DualShock 4 e quello di Xbox One sono supportati, ma si può giocare anche con mouse e tastiera, oltre che tramite i controlli touch sui dispositivi mobile.