Nella giornata di ieri alla Star Wars Celebration, il trio Respawn Entertainment, EA e Lucasfilm Games hanno presentato Star Wars Jedi: Survivor, il prossimo capitolo dell’amata serie d’azione e avventura di Star Wars che racconta il viaggio del Jedi Cal Kestis. Sviluppato dal team di veterani di Respawn sotto la guida del direttore del gioco Stig Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor amplierà le storie, i mondi, i personaggi e sarà costruito per l’attuale generazione di hardware di gioco per creare un’esperienza di Star Wars più profonda.

“Anche prima di completare Jedi: Fallen Order, il nostro team aveva una visione di come portare l’avventura di Cal, BD e dell’equipaggio nel sequel”, ha dichiarato Stig Asmussen, game director di Respawn. “Per Jedi: Survivor, stiamo lavorando in stretta collaborazione con Lucasfilm Games per costruire l’eredità di Jedi: Fallen Order. Stiamo sfruttando la tecnologia avanzata per creare combattimenti Jedi più dinamici e la narrazione cinematografica per espandere la storia di Cal, che matura e sopravvive durante i tempi bui. Non vediamo l’ora di condividere con il mondo intero ulteriori informazioni sul gioco nel corso dell’anno”.

“Milioni di fan di Star Wars sono stati affascinati dalla storia di Cal Kestis e siamo entusiasti di collaborare con gli sviluppatori di classe mondiale di Respawn per continuare questa storia epica”, ha dichiarato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. “Non potremmo essere più entusiasti di svelare Star Wars Jedi: Survivor e questo prossimo capitolo del viaggio di Cal Kestis ai giocatori di tutto il mondo”.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile nel 2023 ed è in fase di sviluppo per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Comunicato stampa.