SAPPHIRE Technology lancia sul mercato la versione PULSE della scheda grafica AMD Radeon™ RX 5600 XT con il potente strumento Software di boost TriXX, che produce fino a un 15% di miglioramento delle prestazioni nei videogiochi più in voga quando la risoluzione viene regolata da 1920×1080 a 1728×972.

Principali caratteristiche

Massime prestazioni di gioco a 1080p ad alta fedeltà

Funzionamento pressoché silenzioso con meno di 25 dBA di rumore durante il gioco

La funzione TriXX Boost produce fino al 15% di incremento delle prestazioni nei videogiochi più in voga

produce fino al di incremento delle prestazioni nei videogiochi più in voga La progettazione migliorata del circuito stampato, dell’alimentazione e del raffreddamento garantisce agli appassionati di videogame la disponibilità di frequenze di clock superiori

Le schede offrono elevate prestazioni in termini di raffreddamento, silenziosità ed economia

Tutti i componenti sono raffreddati efficacemente grazie alla tecnologia Dual-X messa a punto accuratamente

messa a punto accuratamente Serie di funzioni caratterizzate dalle tecnologie SAPPHIRE COOLTECH , DNA e PLUS

, e L’architettura di gaming estrema RDNA di AMD incrementa la potenza delle schede SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT come mai prima d’ora!

Basata sull’innovativa architettura dedicata ai videogiochi RDNA di AMD e sulla tecnologia di processo a 7 nm, la scheda grafica PULSE Radeon™ RX 5600 XT è dotata di 2304 processori stream, un Boost Clock fino a 1620 MHz e un Game Clock di 1560 MHz che permettono un gioco ad alta fedeltà di categoria AAA caratterizzato da un’estrema reattività a frequenze di quadro fino a 60 FPS in determinati videogame. Le schede grafiche serie SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT sono dotate di 6 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità e del supporto del bus PCI Express® 4.0 per le massime prestazioni di gioco, un’eccezionale efficienza energetica e un ragguardevole valore.

Essendo incentrate sulle esigenze degli appassionati di videogiochi, le schede PULSE Radeon™ RX 5600 XT sono dotate di una importante serie di entusiasmanti funzioni che forniscono una magnifica esperienza di gioco grazie alla nuova architettura di gaming RDNA di AMD. Le frequenze di clock impressionanti, il raffreddamento pressoché silenzioso e la struttura duratura sono le caratteristiche che contraddistinguono la serie PULSE di schede grafiche.

Il cuore pulsante del PC di un appassionato di videogiochi

La PULSE Radeon™ RX 5600 XT 6 GB offre eccellenti prestazioni a un prezzo che soddisfa le esigenze di ogni appassionato di videogiochi. Con la veloce memoria GDDR6 e i motori grafici e multimediali ridefiniti, la scheda grafica PULSE Radeon™ RX 5600 XT è progettata per inaugurare una nuova era del PC gaming per gli appassionati di videogiochi a 1080p.

Grazie all’architettura RDNA di AMD, la tecnologia di raffreddamento Dual-X della scheda grafica PULSE Radeon RX 5600 XT messa a punto accuratamente mantiene bassa la temperatura dei componenti della GPU, della memoria e del VRM a un il livello di rumore ridotto. La piastra posteriore completamente in alluminio conferisce una rigidità che garantisce l’assenza di piegature e di polvere. Inoltre, la piastra contribuisce al raffreddamento della scheda aumentando la dissipazione del calore. Le cruciali caratteristiche SAPPHIRE, come la ventola Quick Connect, il supporto della funzione Dual Bios e le ventole a doppio cuscinetto a sfere, sono concepite per mantenere il funzionamento della GPU ininterrotto e stabile.

Commutatore delle modalità di BIOS

Con le schede grafiche SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT, i giocatori possono commutare tra due modalità di BIOS che prevedono un’impostazione principale che privilegia le prestazioni e un’impostazione secondaria silenziosa che adotta un Game Clock ridotto fino a 1460 MHz.

Raffreddamento Dual-X

Per le schede grafiche SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT è stata messa a punto accuratamente la soluzione di raffreddamento SAPPHIRE Dual-X comprovata a livello industriale. Dotata di due ventole con doppio cuscinetto a sfere silenziose progettate con grande perizia e di una configurazione del radiatore all’avanguardia, ha consentito a SAPPHIRE di conseguire un miglioramento delle prestazioni con un funzionamento a temperature ed emissioni di rumore inferiori. Progettata per mantenere le temperature al di sotto dei 75 °C durante il gioco e funzionare in modo pressoché silenzioso con un rumorosità inferiore a 25 dBA, la forma aerodinamica delle palette da 95 mm di SAPPHIRE comporta un maggiore flusso d’aria e una copertura del dissipatore di calore superiore.

Il sistema Intelligent Fan Control garantisce che la velocità delle ventole sia controllata in modo intelligente per mantenere la GPU, la memoria, il circuito integrato PWM e gli altri componenti alla minima temperatura possibile in modo da ottenere il corretto bilanciamento tra prestazioni e rumore emesso dalle ventole.

Le schede grafiche SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT offrono tutte caratteristiche sorprendenti agli appassionati di videogiochi per una magnifica esperienza di gioco. Esse includono il sistema Quick Connect di scambio agevole delle ventole, che ne facilita la rimozione, la pulizia e la sostituzione, essendo le ventole trattenute saldamente in sede da una sola vite.

Funzione all’avanguardia TriXX Boost

SAPPHIRE TriXX, con la sua interfaccia in apparenza semplice, è dotato della nuova funzione TriXX Boost. Per ottenere prestazioni di gioco superiori con un determinato hardware, gli appassionati di videogiochi possono scegliere di eseguire il videogioco a una risoluzione inferiore. Tradizionalmente, le scelte di risoluzione disponibili si limitano a una ridotta serie di opzioni fisse. Con TriXX Boost vengono create ulteriori risoluzioni personalizzate, basate sull’input dell’utente, con conseguente maggiore controllo dettagliato del compromesso tra qualità e prestazioni.

TriXX Boost permette ai giocatori di eseguire i videogiochi a una frequenza di quadro più elevata riducendo la risoluzione del rendering e incrementando la risoluzione mediante upscale dell’immagine finale risultante integrando AMD Radeon™ Image Sharpening. Questo potente strumento, oltre ad essere facile da usare, riscontra fino al 15% di miglioramento delle prestazioni in 3D Mark e fino al 10% di miglioramento nei videogiochi allorché si regola la risoluzione da 2560×1440 a 2304×1296.

Più di una semplice scheda grafica

Le schede grafiche SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT sono dotate di una serie di moderne soluzioni tecnologiche e componenti resistenti che contribuiscono a garantire una lunga e stabile durata. Le serie di caratteristiche SAPPHIRE DNA, SAPPHIRE COOLTECH e SAPPHIRE PLUS servono a garantire le migliori prestazioni possibili per i videogiochi. Esse comprendono tutte le funzioni extra che rendono le nostre schede SAPPHIRE così speciali e uniche con tecnologie di raffreddamento superiori per mantenere bassa la temperatura a frequenze di quadro elevate e componenti di qualità che prolungano la durata dei nostri prodotti grazie alla loro qualità, robustezza e affidabilità.

I condensatori a lunga durata e la protezione tramite fusibili forniscono prestazioni stabili, affidabili e continuative e sono applicati in tutta la serie. Per il raffreddamento, ciascuna scheda è progettata con il raffreddamento robusto del VRM ed è dotata di un pad ad alta conducibilità termica sulla piastra posteriore per asportare il calore in modo efficiente ed efficace.

Una delle parti soggette a maggior calore in una scheda grafica di nuova generazione è costituita dalla memoria. Nella scheda grafica della serie PULSE Radeon™ RX 5600 XT è stata integrata una soluzione di raffreddamento robusto della memoria per raffreddare la memoria con un modulo di raffreddamento indipendente progettato appositamente.

Il non plus ultra delle prestazioni di gioco a 1080p

Le schede grafiche SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT sfruttano l’architettura di gaming RDNA di AMD, la memoria ad alta velocità GDDR6 e la tecnologia PCIe 4.0. La scheda grafica PULSE Radeon™ RX 5600 XT offre potenti funzionalità Radeon™ che esaltano il gaming a 1080p, tra cui:

ARCHITETTURA DI GAMING ESTREMA DNA

La scheda grafica SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT è dotata dell’avanzata architettura RDNA e dell’avanzato processo della tecnologia a 7 nm. L’architettura RDNA è dotata di nuovissime unità di calcolo che forniscono prestazioni incredibili e ottimizzate per migliori effetti visivi, come l’illuminazione volumetrica, gli effetti di sfocatura e la profondità di campo, e della gerarchia di cache multi-livello per una latenza ridotta e un gaming altamente reattivo.

DINAMICA DI GAMING COINVOLGENTE

Porta la tua esperienza di gaming a un nuovo livello. Aumenta la tua competitività con una ridotta latenza di input grazie a Radeon™ Anti-Lag di AMD, che fornisce un tempo di risposta brevissimo per i tuoi videogiochi preferiti. Prova un gaming privo di scatti e discontinuità con la tecnologia AMD FreeSync™, disponibile su oltre 950 monitor. Radeon™ Boost permette di aumentare il numero di riquadri durante i movimenti di gaming in fast motion per fornirti prestazioni più elevate con poco o nessun impatto percepito sulla qualità dell’immagine. Il più recente pacchetto software Radeon™ introduce un’applicazione di gaming completamente riprogettata che libera tutto il potenziale della tua GPU. Porta la tua esperienza di gaming a un nuovo livello con le funzionalità software più in voga e richieste e i driver appena rilasciati ottimizzati per le nuove versioni dei videogiochi.

FEDELTÀ DI GIOCO ACCELERATA

La GPU SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT potenzia le esperienze ad alta fedeltà con esplosioni coinvolgenti, effetti fisici e luminosi, conferendo realismo ai videogiochi. L’architettura RDNA di AMD è stata progettata per potenziare notevolmente funzioni come Radeon™ Image Sharpening, AMD FidelityFX e prodotti VR Ready Premium oppure ottenere le massime prestazioni ed esperienze di gioco stupende. Passa in modalità di visualizzazione dei pixel del gioco retro o moderna con Integer Display Scaling che consente esperienze di gioco nostalgiche sul tuo modernissimo monitor.

Specifiche tecniche:

Modello SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT 6GB GPU Grafica Radeon™ RX 5600 XT, GPU da 7 nm di seconda generazione, Architettura RDNA Processori stream 2308 Frequenza di clock Boost* Fino a 1620 MHz Frequenza di clock Game* Fino a 1560 MHz Quantità di memoria/Bus 6GB/GDDR6 a 192 bit Frequenza di clock memoria 12 Gbit/s effettivi Monitor Massimo 4 monitor Risoluzione HDMI™: 4096 × 2160 a 60 Hz

DisplayPort1.4: 5120 × 2880 a 60 Hz Interfaccia PCI-Express 4.0 Uscita 1 HDMI

3 DisplayPort Supporto BIOS Doppio UEFI API OpenGL® 4.5

OpenCL 2.0

DirectX® 12

Shader Model 5.0Vulkan Game Index 1080p Caratteristiche SAPPHIRE Power Design

Fan Check

Free Flow

VR-Friendly

Supporto TriXX

TriXX Boost

Intelligent Fan Control IV

Controllo ventole di precisione

Raffreddamento robusto del VRM

Raffreddamento robusto della memoria

Tecnologia di raffreddamento Dual-X

Piastra posteriore in robusto metallo

Circuito stampato a strati

Doppio cuscinetto a sfere

Sistema Quick Connect per le ventole

Protezione tramite fusibili

Doppio BIOS Caratteristiche AMD Architettura RDNA di AMD

GPU a 7 nm di seconda generazione

Memoria GDDR6

Efficienza energetica

Supporto PCI Express 4.0

Streaming video fino a 8K

Display Port 1.4 (HBR3) / DSC

Software Radeon™

Radeon™ Boost

Radeon™ Image Sharpening

Radeon™ Anti-Lag

Async Compute

Radeon™ Rays Audio + True Audio Next

Radeon™ FreeSync™ 2 HDR

Radeon™ VR Ready Premium Raffreddamento Raffreddamento Dual-X

Doppia ventola assiale

Doppio cuscinetto a sfere Fattore di forma 2.3 slot, ATX

Dimensioni: 254 x 135 x 46,5 (mm) Potenza assorbita 150 W Sistema operativo Windows® 10, Windows® 7

È necessaria la versione a 64 bit del sistema operativo Requisiti di sistema Alimentazione elettrica consigliata 500 W (alimentazione elettrica minimo 450 W)

Connettore di alimentazione 1 x 8-pin.

È richiesto un PC basato su PCI Express® con uno slot grafico a 16 canali disponibile sulla scheda madre.

Minimo 4 GB di memoria di sistema. Consigliati 8 GB.

La Sapphire PULSE Radeon RX 5600XT è ora disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.