Sucker Punch, tramite account twitter, ha voluto augurare un felice Natale 2019 a tutti gli utenti PlayStation pubblicando alcuni codici per riscattare il tema dinamico su PS4 dell’attesissimo Ghost of Tsushima, titolo action esclusiva Playstation in uscita nel 2020.

I codici, presenti qui sotto, non sono usa e getta e possono essere usati da chiunque (rispettando la Regione di appartenenza) e saranno disponibili sino a fine anno, 31 Gennaio 2020.

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1209215690588057601