Electronic Arts, Motive e Lucasfilm hanno annunciato durante l’evento di lancio di Mando Monday che riceverà un aggiornamento dei contenuti a sorpresa, con nuovi elementi di gioco, ispirati alla serie di Lucasfilm, The Mandalorian, in onda esclusivamente su Disney+, giusto in tempo per la premiere della seconda stagione dello show prevista per il 30 ottobre.

A partire da mercoledì 28 ottobre, i giocatori di Star Wars: Squadrons potranno sbloccare otto nuovi cosmetic items (gratuiti) ispirati alla prima stagione di The Mandalorian, per adornare i loro caccia stellari.

Il lancio dei rifornimenti porterà nuove decorazioni per la cabina di pilotaggio di ogni fazione, tra cui un ologramma, una decalcomania, le miniature del cruscotto (incluso l’adesivo Mysterious Creature per adornare qualsiasi cruscotto dei caccia stellari della Nuova Repubblica) e gadget da appendere, sia per i caccia stellari della Nuova Repubblica che dell’Impero.

Ulteriori informazioni sui rifornimenti ispirati a The Mandalorian nell’ultimo Star Wars: Squadrons Pilot Briefing sono disponibili qui sotto e qui.