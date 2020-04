In risposta alla pandemia da COVID-19, molte aziende hanno adottato politiche di lavoro da casa. Per supportare al meglio gli utenti che si trovano a lavorare da remoto e in smart working e necessitano dunque di accesso sicuro ed efficiente alle risorse aziendali, Synology Inc. ha deciso di rendere gratuite tutte le licenze VPN Plus per i propri router fino al 30 settembre 2020.

Hewitt Lee, Director of Synology Product Management Group ha così commentato questa iniziativa: “Abbiamo visto molte aziende affrettarsi ad adottare soluzioni VPN al fine di creare un’infrastruttura che consentisse ai dipendenti di lavorare da remoto. Negli ultimi due mesi sono aumentati di cinque volte l’acquisto di licenze VPN Plus e siamo consapevoli che garantire la business continuity rappresenti una sfida molto complessa per le aziende nel difficile momento che stiamo vivendo. Synology offre gratuitamente le licenze VPN Plus per offrire un supporto concreto all’ottimizzazione delle attività da remoto”.

VPN Plus è disponibile per i pacchetti Synology VPN Plus e Site-to-Site VPN2 per tutti i proprietari attuali e futuri dei seguenti modelli:

RT1900ac , con velocità superiore a 1.300Mbps in banda da 5GHz e fino a 600Mbps sulla banda da 2,4GHz

RT2600ac , che consente velocità fino a 800Mbps e 1733Mbps rispettivamente sulla banda 2,4 GHz e 5 GHz

, che consente velocità fino a 800Mbps e 1733Mbps rispettivamente sulla banda 2,4 GHz e 5 GHz MR2200ac, router mesh certificato WPA3

Una volta acquistate le licenze non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo e potranno essere utilizzate fino al 30 settembre, in cui il servizio si interromperà.

Informazioni su VPN Plus

La connettività da remoto non dovrebbe rappresentare un problema, anche se utilizzata dall’intero ufficio contemporaneamente. Con VPN Plus, il router Synology si trasforma in un potente server VPN, facile da configurare e da gestire. Lo smart working viene ottimizzato garantendo accesso sicuro ai dati e una connessione super veloce, per una connessione da remoto in completa sicurezza.

Per saperne di più su VPN Plus: https://www.synology.com/it-it/srm/feature/vpn_plus