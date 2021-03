Il 4 febbraio The Sims™ ha ufficialmente compiuto 21 anni (wow!). Certo, ricordiamo 21 anni di reticolazione di curve conformali, di fiki fiki, di scalette da piscina mancanti e di vicini che si introducono in casa d’altri, ma è una ricorrenza che riguarda l’intera comunità! Ed è per questo che quest’anno nove creatori della comunità di The Sims hanno contribuito con i propri talenti a celebrare l’occasione.

Infatti in onore del 21° compleanno dell’iconico simulatore di vita, EA e Maxis in The Sims 4 regalano 21 nuovi oggetti, ideati dagli altri giocatori, tra cui HeyHarrie, storylegacysims, peachyfaerie, Luumia e altri. I giocatori troveranno nuovi oggetti in “Crea un Sim”, decorazioni, ricette e altro ancora.

Quindi cosa aspettate? Unitevi alla festa!