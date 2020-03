Whatsapp, ben presto, introdurrà nella sua lista di features l’autodistruzione dei contenuti all’interno delle chat, una caratteristica che permette di inviare messaggi di qualunque tipo che dopo un determinato periodo di tempo si auto cancelleranno.

Secondo WABetaInfo, nella beta 2.20.83 e 2.20.84, a disposizione per pochi utenti, è possible notare l’opzione “delete” che vi permetterà di impostare un tempo variabile tra 1 ora e 1 anno per decidere quando deve essere distrutto il contenuto stesso.

Non si conosce al momento la tempistica di rilascio della nuova funzionalità, tuttavia è probabile che l’autodistruzione dei messaggi possa essere integrata prima nelle chat di gruppo e successivamente renderla disponibile anche nelle chat singole.