Milano, 12 luglio 2021 | Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per tutti i modelli FRITZ!Repeater e per il FRITZ!Powerline 1260. L’aggiornamento migliora la stabilità e la sicurezza delle connessioni WLAN mesh di FRITZ! Configurazione in un clic per coloro che collegano un FRITZ!Repeater o un FRITZ!Powerline via cavo LAN. Inoltre, la gestione e l’integrazione mesh del FRITZ!Powerline sono state ottimizzate. L’aggiornamento viene installato automaticamente se si seleziona l’opzione corrispondente nell’interfaccia utente del FRITZ!Box (fritz.box). In alternativa, l’aggiornamento può essere attivato direttamente tramite il FRITZ!Box alla voce “Home Network / Mesh”.

Comunicato Stampa