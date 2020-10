Nessuna anima vivente di Azeroth sa davvero cosa l’aspetta in un altro mondo, ma gli eroi di Orda e Alleanza presto lo scopriranno. Quest’oggi, Blizzard Entertainment ha annunciato che World of Warcraft: Shadowlands ha una nuova data di pubblicazione: il 24 novembre alle 00:00 ora italiana.

Shadowlands, la cui pubblicazione era originariamente prevista per fine ottobre, era stata rimandata per permettere agli sviluppatori di avere più tempo per calibrare al meglio e perfezionare l’espansione in base ai feedback continui ricevuti dal beta testing, in modo da assicurare ai giocatori che si avventureranno nell’Aldilà di Azeroth un’esperienza epica sin dalla pubblicazione. Scopri di più sulla nuova data di uscita nel messaggio del produttore esecutivo di WoW John Hight, pubblicato quest’oggi sul sito web di World of Warcraft.

L’ottava espansione di World of Warcraft coinvolge i giocatori in un’avventura nelle Terretetre, regno di vite ultraterrene infinite dove le anime mortali giungono per trovare nuovi scopi o soffrire un eterno tormento da parte del Carceriere nella sua Torre dei Dannati. Durante l’esplorazione di questo luogo ultraterreno, i giocatori scopriranno il destino delle leggende di Warcraft, forgeranno un legame con una delle quattro Congreghe che regnano sui domini delle Terretetre e infine affronteranno una minaccia avvolta nell’oscurità, desiderosa di annientare il cosmo intero.

Oggi Blizzard ha anche annunciato le date di pubblicazione di alcuni contenuti legati a Shadowlands che usciranno prossimamente.

11 novembre: il Flagello invade Azeroth – Ora che l’Elmo del Dominio è stato distrutto e il cielo sopra la Corona di Ghiaccio si è infranto, i non morti del Flagello sono tornati e gli eroi di Azeroth devono affrontare questa minaccia sorta dalla morte stessa prima che consumi il mondo mortale di Azeroth. Questo evento di pre-lancio di Shadowlands verrà pubblicato l’11 novembre.

– Ora che l’Elmo del Dominio è stato distrutto e il cielo sopra la Corona di Ghiaccio si è infranto, i non morti del Flagello sono tornati e gli eroi di Azeroth devono affrontare questa minaccia sorta dalla morte stessa prima che consumi il mondo mortale di Azeroth. Questo evento di pre-lancio di Shadowlands verrà pubblicato l’11 novembre. 9 dicembre: si aprono i cancelli del Castello di Nathria – Il Castello di Nathria, prima ed epica incursione da 10 boss di Shadowlands, sarà disponibile a partire dal 9 dicembre. L’apertura dell’incursione segnerà anche l’inizio della Stagione 1 delle Mitiche+ e del PvP di Shadowlands.

Per le immagini di Shadowlands e altri materiali di World of Warcraft, visita il sito https://blizzard.gamespress.com/World-of-Warcraft.