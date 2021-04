Prosegue con successo Mi Academy, il programma di training rivolto agli addetti vendita, sviluppato da Xiaomi Italia e disponibile in 8 mercati dell’Europa Occidentale (Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Benelux, Olanda e Lussemburgo). Xiaomi arricchisce ora l’app con nuovi contenuti e amplia la propria offerta formativa dedicando ad Android un’intera sezione della piattaforma digitale.

Lanciata nell’ottobre del 2020, oltre 18.000 utenti ad oggi hanno visitato la piattaforma tra cui operatori, promoter, distributori e dipendenti che hanno la possibilità di tenersi facilmente aggiornati su tutte le novità dell’azienda, accedendo a corsi di formazione, materiale video e test di autovalutazione.

“L’ultimo anno ha accelerato il processo della digital transformation in tutto il mondo. La customer experience non è la sola ad essere stata stravolta, ma anche l’intero processo di vendita e il settore retail. Per questo motivo il personale addetto alle vendite merita una formazione completa e approfondita per essere qualificato e pronto a soddisfare le esigenze di ogni cliente”, ha dichiarato Ou Wen, Head of Western Europe di Xiaomi. “Il nostro rapporto di lunga data con Google ci permette di offrire sempre ai nostri consumatori prodotti innovativi e affidabili, ma con questo progetto si aggiunge un tassello importante alla già proficua collaborazione che mette a disposizione della forza vendita il complesso delle cognizioni ed esperienze per il corretto impiego di prodotti e servizi”.

In collaborazione con Google, Xiaomi affina l’applicazione, che ora è disponibile anche da desktop, con l’aggiunta di training mirati. All’interno dell’app, nella sezione Google, si potrà godere di contenuti dedicati come Virtual Learning Lab, Self Paced Learning, Product Video che consentiranno agli addetti alle vendite e all’assistenza di partecipare all’Android Mobile Certification Program. Xiaomi è attualmente l’unica smartphone company a consentire l’accesso diretto a questi corsi di formazione direttamente da Mi Academy.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Google al fine di rendere l’offerta formativa il più completa possibile perché mai quanto oggi quando si parla di smartphone ed ecosystem non si intende solo l’hardware ma anche il software con cui equipaggiamo i nostri prodotti e come le due parti dialogano tra loro!, ha affermato Flavio Cavalli, Director WEU Retail Training Operations.

Il training con Google coinvolgerà anche, da un lato, la Mi Community, chiamata a realizzare video di approfondimento e tutorial tematici e a cui Xiaomi darà la possibilità – solo ad un gruppo selezionato di fan – di accedere alla certificazione Android Mobile, e dall’altro, i Mi Store, nei quali si svolgeranno attività, nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid, dirette ai consumatori con il supporto di trainer Xiaomi e Google. Tra queste attività, alcuni momenti di formazione saranno volti a mostrare ai clienti quanto sia semplice effettuare il passaggio dal vecchio smartphone ad un nuovo Xiaomi grazie al fatto che le app e i servizi Android e Google sono sempre presenti sugli smartphone Xiaomi.

Per ulteriori informazioni su Xiaomi, visitare http://blog.mi.com/en