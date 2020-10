XPG annuncia il modulo di memoria XPG GAMMIX D20 DDR4. Con un design minimale, dimensioni “low profile” e frequenze operative fino a 4133 MHz, la GAMMIX D20 aiuterà gli utenti ad affrontare i loro game con stile.

La GAMMIX D20 sfoggia un dissipatore nero minimale ma discreto adatto ai gamers e appassionati di PC che vogliono qualcosa di veramente sobrio. La sua superficie in metallo anodizzato lucido e il design a forma di “X” ricordano un’armatura che urla potenza e furtività. Gli utenti che cercano un’alternativa ai moduli RGB più sgargianti apprezzeranno la GAMMIX D20. Non solo ha l’aspetto di una seria DDR4 da gaming, ma ha anche fantastiche prestazioni, operando a frequenze fino a 4133 MHz.

Gli utenti possono anche scegliere modelli che operano a 3200 MHz e 3600 MHz. Per garantire un alto livello di compatibilità tra le piattaforme, la GAMMIX D20 è stata sottoposta a test di verifica completi con un’ampia gamma di schede madri di diversi brand ed è testata per funzionare con le ultime piattaforme AMD e Intel®. La GAMMIX D20 ha la piena compatibilità con l’Intel XMP 2.0 per rendere l’overclock semplice quando viene installata su PC che supportano l’XMP 2.0 per overclock senza problemi senza entrare nel BIOS.

Per conoscere la disponibilità e i prezzi in mercati specifici, contattare il rappresentante XPG più vicino tramite www.xpg.com.