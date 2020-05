Zhiyun, il marchio più popolare al mondo di assi cardanici per fotocamere e smartphone, annunciato il lancio dell’asse cardanico per smartphone SMOOTH-X. Lo SMOOTH-X è un asse cardanico elegante e pieghevole di piccole dimensioni dal peso di soli 246 g e che può essere facilmente riposto nella borsa o in tasca. Grazie alla nuova app dedicata ZY Cami, lo SMOOTH-X offre nuovi modi per effettuare le riprese e creare storie. Espandi il tuo mondo con lo SMOOTH-X pieghevole, un’assoluta novità tra gli assi cardanici.

La potenza della semplicità

Lo SMOOTH-X è un nuovo asse cardanico pieghevole per smartphone che riconferma la posizione di Zhiyun come leader nel settore degli assi cardanici. Ruotando il braccio verticale, è possibile trasformare l’asse cardanico in un elegante gadget di dimensioni abbastanza piccole da potere essere riposto in uno zaino o addirittura in una tasca. Grazie al design unico, l’asse non blocca mai la visuale anche nelle riprese ultra angolari.

Lo SMOOTH-X vi consente di esplorare il mondo da una prospettiva più ampia grazie all’asta telescopica in alluminio integrata. Può estendere il raggio d’azione fino a 260 mm. In questo modo potete includere più amici, ottenere più punti di vista e divertirvi di più.

La semplicità è una caratteristica fondamentale e lo SMOOTH-X offre un’esperienza di ripresa più fluida grazie alla straordinaria facilità di utilizzo. È possibile riprendere, filmare e controllare lo zoom con il pratico pannello di controllo. Il pulsante M multifunzione vi consente di effettuare le vostre riprese con la massima versatilità e di passare dalla modalità Orizzontale alla modalità Verticale in un batter d’occhio.

Lo SMOOTH-X è particolarmente adatto ai principianti e consente il controllo diretto delle fotocamere integrate dei telefoni mediante connessione Bluetooth. L’autonomia di quattro ore e la possibilità di effettuare una ricarica diretta mediante una batteria esterna vi consentono di realizzare le vostre riprese senza interruzioni.

Riprese intelligenti

Grazie alla nuova funzione di controllo intelligente dei movimenti, lo SMOOTH-X è l’alleato perfetto per i viaggi in solitaria o per le riprese di gruppo. Basta compiere un movimento a V o oscillare davanti alla fotocamera per iniziare a scattare foto/a registrare un video senza alcuna impostazione del timer.

Ovunque andiate, lo SMOOTH-X vi seguirà. È sufficiente incorniciare l’oggetto che si desidera riprendere e lasciare che lo SMOOTH-X faccia il resto. Tra le funzionalità disponibili vi sono quelle di rallentatore, time-lapse immersivo e panorama.

Montaggio facile e straordinario

ZY Cami di ZHIYUN è un’app dedicata pensata in particolare per l’uso con lo SMOOTH-X. L’app ZY Cami si basa su un sistema intelligente, intuitivo e facile da usare, ma offre anche funzioni professionali avanzate. Ora non c’è più bisogno di effettuare un noioso e faticoso montaggio. La modalità SMART offre una gamma completa di modelli per storie predefiniti integrati con musica personalizzata, controllo dei movimenti della fotocamera ed effetti speciali. Potrete realizzare il vostro film in pochi minuti.

Per garantirvi un ulteriore controllo, il software di editing professionale è ora disponibile per l’app ZY Cami. Tutto ciò di cui potreste avere bisogno è a vostra disposizione: tagliare, realizzare videoclip, aggiungere musica, adesivi, sottotitoli, passare da una modalità all’altra, impostare la modalità beauty e molto altro ancora.

Lo SMOOTH-X di Zhiyun sarà disponibile per l’acquisto entro la fine di maggio presso tutti i punti vendita ufficiali ZHIYUN a 69,99 EUR.

Per ulteriori informazioni, potete consultare le caratteristiche dello SMOOTH-X.