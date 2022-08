Che ADATA sia uno dei brand di memorie e storage più famosi in Italia non è certo un segreto, grazie alle innumerevoli lineup di prodotti adatte alle più disparate esigenze. SSD, RAM, memory card, pendrive, non c’è un settore in cui l’azienda Taiwanese non spinga l’innovazione sia sul fronte estetico che su quello prestazionale.

Proprio riguardo a quest’ultimo, nella recensione di oggi andremo ad analizzare uno dei pochissimi dispositivi presenti sul mercato capaci di fregiarsi della certificazione USB 3.2 Gen2x2, o per dirlo con parole più semplici la più recente certificazione USB Superspeed da ben 20 Gbit al secondo.

Come il titolo della recensione lascia trasparire, nella review di oggi andremo quindi a mettere sotto torchio uno dei più recenti prodotti lanciati da ADATA, l’Elite SE880 nella sua capacità massima, ovvero il taglio da 1 TB.

Buona lettura!