Che AVM sia uno dei migliori brand di prodotti networking sul mercato è un dato di fatto: features al top, connettività davvero ampia e prezzi competitivi ne hanno reso fin dalla sua nascita ben 20 anni fa, il 18 Marzo 2004, un marchio riconoscibile e ben definito.

Non è soltanto lo schema cromatico grigio e rosso scuro di un tempo, ora rimpiazzato da un più moderno accostamento di bianco lucido e rosso intenso, ad aver reso AVM ed i FRITZ!Box iconici nel mondo dei dispositivi di rete, ma anche l’incredibile supporto software che ne rende, ad oggi, una delle poche aziende affidabili non soltanto dal punto di vista delle semplici porte presenti a bordo dei device o dai processori da essi utilizzati.

Senza però scomodare la fascia altissima dei prodotti a disposizione del brand, troviamo su tutte le fasce di prezzo modem/router competitivi sia per prestazioni che per costo, e un esempio davvero lampante è il FRITZ!Box oggi in recensione, il 7530 AX, il più “piccolino” dell’attuale linea di modem/router dell’azienda dedicati a connettività VDSL/ADSL (e non solo).

Questa nuova versione del 7530 aggiunge finalmente connettività 802.11ax, meglio nota come WiFi 6, capace di velocità di trasmissione wireless fino a 1800 Mbit/s + 600 Mbit/s rispettivamente sulle bande da 5 GHz e da 2.4 GHz.

Senza però ulteriori indugi, vi lasciamo alla recensione completa di questo abbordabile, ma completo, modem di casa AVM. Buona lettura!