Mentre scriviamo, il gioco legale è saldamente al terzo posto sul podio delle imprese di maggior successo in Italia. Le scommesse non hanno mai tirato i remi in barca, contribuendo al consolidamento di un settore sempre più forte, tecnologico e pronto all’espansione. Buona parte del merito, a onor di cronaca, deve essere conferita ai casinó online, una realtà mondiale e italiana sempre più gradita agli scommettitori “domestici”.

Analisi del settore

Analizzando il settore dei casinò online, si noterà subito una cosa: ce ne sono una miriade. Se in tempi neppure troppo lontani le realtà videoludiche online sembravano essere lontane come l’America ed eccessivamente rischiose, oggi basterebbe una rapida “digitata” su Internet per rendersi conto di quanto le cose siano cambiate. Il settore è saturo, pieno di alternative e ricco di un’offerta entusiasmante. Del resto, ogni società i propri mezzi per tirare a bordo nuovi scommettitori. Qualcuno punta su bonus di benvenuto grassi e succulenti, altri su un’offerta completa e quanto più possibile realistica, altri ancora su un comparto slot machines sconfinato e vicino ai gusti di chiunque.

Le normative vigenti

Nonostante ci siano ancora degli scettici, è necessario chiarire un punto fondamentale: il mondo dei casinò online è assolutamente sicuro. Come potrete facilmente immaginare, il tutto si svolge e si sviluppa sotto l’attenta egida dello Stato. Certo, non tutti i siti hanno lo stesso grado di affidabilità e sicurezza, ma esistono modi molto semplici per identificare quelli giusti in cui lanciarsi. Per esempio, basterà ricercare la presenza del marchio AAMS, oggi noto come ADM. Questo marchio è simbolo di totale legalità, di controllo costante e garantisce in maniera assoluta per il sito. Se si sceglieranno i giochi da casinò popolari dei provider più noti e affermati, si andrà certamente sul sicuro.

Non deve stupire il fatto che il comparto online viaggi a ritmi così sostenuti. Il casinó è un’invenzione tutta italiana, un vero e proprio fiore all’occhiello del gioco, eppure la nostra penisola ne ospita soltanto tre. Data la scarsa presenza sul territorio, è piuttosto facile intuire che non tutti gli scommettitori siano in grado di permettersi una serata tra roulette e grandi slot machines. Ecco dunque subentrare i casinò online, pronti a soccorrere quella fascia di giocatori troppo distanti a livello geografico da un casinò fisico.

Divertimento e responsabilità

Il divertimento in costante aumento degli utenti, ovviamente, corrisponde a un corposo guadagno per le casse dello Stato. Soltanto il flusso di gioco annuale delle slot machines va a coprire il 4% del PIL italiano. Se si pensa che questi numeri vengono raggiunti nonostante le limitazioni di orario e territoriali a cui il settore delle slot è sottoposto in Italia, si avrà un’idea ancora più precisa dell’affetto che la gente nutre verso questo gioco che è comunque un fenomeno controverso che va analizzato in modo serio.

Come abbiamo anticipato, il marchio AAMS/ADM rappresenta una garanzia totale per il giocatore. Il marchio è accorpato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha il delicato compito di rilasciare le autorizzazioni e le licenze di gioco a casinó online e bookmakers, il tutto dopo attente e severe analisi di una serie di requisiti. Un esempio? Tanto per cominciare, un casinò online italiano, per essere legale, deve avere sede in Europa, deve versare una tassa ad AAMS, deve disporre di fideiussione bancaria e deve avere una capacità gestionale pari almeno a 1,5 Milioni di Euro. Numeri non da tutti.

Potrà sorprendere, ma la potenza di fuoco dei siti di gioco online sono aumentati (e continuano a farlo) nonostante la svolta dettata dal Decreto Dignità del 2018. Avete notato l’assenza di pubblicità in TV relative ai casinó online? Ecco, il Decreto Dignità ha agito proprio in questo senso, vietando quella che si chiama “call to action”.

Nonostante ciò, il settore continua a espandersi senza sosta, contando tra le proprie fila un numero esorbitante di giocatori.