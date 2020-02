CORSAIR ha annunciato la versione aggiornata di SCIMITAR RGB ELITE. Questo nuovo mouse gaming, evoluzione del precedente modello SCIMITAR RGB, si distingue per un aggiornato sensore ottico da 18.000 DPI, i suoi 17 pulsanti completamente programmabili ed il suo sistema brevettato “Key Slider”, grazie al quale gli appassionati di MOBA e MMO possono accedere facilmente a numerose scorciatoie e macro.

Il nuovo mouse pad gaming CORSAIR MM500 Premium in tessuto anti-sfilacciamento ed in formato XXXL esteso è invece la soluzione ideale per utilizzare tutte le tue periferiche nella massima comodità. L’MM500 è il mouse pad più grande che CORSAIR abbia mai prodotto e la sua superficie di 1220×610 mm è in grado di ospitare tutti gli accessori di un PC desktop.

Il mouse CORSAIR SCIMITAR RGB è caratterizzato da un totale di 17 pulsanti programmabili ed un sensore ottico ottimizzato da 18.000 DPI che lo rende perfetto per gli appassionati di MOBA ed MMO poiché possono accedere rapidamente a scorciatoie, comandi e macro complesse. Il sistema di controllo brevettato Key Slider di SCIMITAR RGB ELITE consente agli utenti di riposizionare il gruppo di pulsanti laterali di 8 mm in avanti o indietro in modo da accedere comodamente ai 12 pulsanti laterali completamente programmabili. Gli switch Omron omologati per 50 milioni di clic e la struttura solida di SCIMITAR RGB ELITE sono progettati per mantenere invariata la qualità del prodotto e sostenere lunghe sessioni di gioco negli anni. Oltre ad ottimizzare le opzioni di personalizzazione di SCIMITAR RGB ELITE, tra cui la programmazione delle macro multi-comando e la rimappatura di tutti i 17 pulsanti, il software CORSAIR iCUE consente di personalizzare non solo quattro diverse zone luminose RGB, che possono essere sincronizzate con tutti gli altri dispositivi compatibili con iCUE in modo da creare spettacolari giochi di luce, ma anche di impostare le regolazioni relative alla sensibilità in singoli intervalli DPI, la calibrazione della superficie e molto altro.

Il mouse pad CORSAIR MM500 in tessuto anti-sfilacciamento ed in formato XXXL esteso è l’accessorio perfetto per un nuovo mouse o al tuo set di periferiche. Sulla superficie di 1220×610 mm dell’MM500 è possibile collocare il mouse, la tastiera, il monitor e qualsiasi altra periferica presente in un pc dekstop. La rifinitura dei bordi con cucitura rinforzata anti-sfilacciamento e la base in gomma antiscivolo ne fanno il complemento ideale per tutti gli appassionati che vogliono giocare da veri professionisti.

Il mouse CORSAIR SCIMITAR RGB ELITE e il mouse pad MM500 sono disponibili sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.