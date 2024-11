CORSAIR annuncia la K70 PRO TKL, tastiera tenkeyless con tecnologia switch magnetici MGX. Le features integrate come FlashTap e Rapid Trigger rendono la nuova periferica pronta a dominare il panorama del gaming competitivo.

Nello specifico, la K70 PRO TKL è dotata dei nuovissimi switch magnetici CORSAIR MGX Hyperdrive che sfruttano i sensori ad effetto Hall per un’attivazione magnetica ultrarapida. La tecnologia Rapid Trigger accelera le azioni registrando e reimpostando i tasti all’istante, superando persino i migliori switch meccanici, mentre FlashTap è un’innovativo sistema SOCD che consente agli utenti di eseguire movimenti dei personaggi di livello eSport, rivoluzionando il movimento in-game grazie a modalità che danno priorità al primo o all’ultimo tasto premuto.

La tecnologia di hyper-processing CORSAIR AXON riduce al minimo ritardi o input lag, restituendo ai videogiocatori quei momenti critici per le mosse decisive della partita. La K70 PRO TKL, disponibile solo in versione cablata, vanta un hyper-polling da 8.000 Hz per registrare la pressione dei tasti in appena un ottavo di millisecondo.

Gli switch MGX Hyperdrive pre-lubrificati presentano una robusta struttura a doppio binario che rende ogni battuta uniforme e senza oscillazioni. Due strati di schiuma fonoassorbente di alta qualità riducono i rumori indesiderati, per un’acustica smorzata, particolarmente ricca e soddisfacente.

A seguire, le parole di Thi La, presidente e COO di CORSAIR:

“I player più forti di oggi non richiedono solo le apparecchiature gaming più veloci del momento, ma anche una tastiera che si adatti al loro sistema e ne migliori le capacità di gioco. La K70 PRO TKL abbina un hardware proprietario all’efficiente software iCUE, che costituisce il nucleo di tutti i nostri prodotti. I gamer competitivi ora hanno la possibilità di personalizzare e controllare la propria esperienza di gioco in un modo che solo CORSAIR può offrire”.

La CORSAIR K70 PRO TKL è già disponibile al prezzo consigliato di 189,99€ presso il negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo; è coperta da una garanzia di 2 anni oltre che dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili a livello internazionale.