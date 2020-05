Da poco sono apparsi sul catalogo Steam i tre capolavori di Quantic Dream, ovvero Heavy Rain e Beyond – Due Anime in versione dimostrativa scaricabili gratuitamente.

Dopo l’approdo su Epic Games Sore, il colosso francese, distaccandosi completamente da Sony e Playstation e diventando indipendente, è riuscita a proporsi pure sulla piattaforma Valve. I tre giochi di David Cage al momento hanno una loro versione demo gratuita in attesa del prossimo 18 giugno, giorno in cui verranno rilasciate le rispettive versioni complete.

Heavy Rain è uscito inizialmente per PlayStation 3 nel lontano 2010, per poi essere reso disponibile anche su PS4 ed Epic Games Store alcuni anni dopo. Beyond – Due Anime è invece stato pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 3 nel 2013 e PlayStation 4, per poi arrivare anche su PC Windows, mentre Detroit: Become Human è arrivato nel 2018 sulle medesime piattaforme.

Insomma, un’opportunità da non farsi sfuggire per chi non ha avuto ancora l’occasione di giocare a questi tre capolavori.