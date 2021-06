Finalmente sono iniziati i saldi Prime Day, con tantissime offerte su un vasto catalogo di prodotti esclusive dedicate solo ai clienti Amazon Prime. Per chi non fosse ancora cliente Amazon Prime, è possibile usufruire del primo mese di prova gratuita con la possibilità di disdire il servizio in qualsiasi momento, senza alcuna spesa, entro lo scadere dei primi 30 giorni.

Ricordiamo ai nostri lettori che le offerte sono disponibili fino a domani 22 giugno ed è importante affrettarsi per accaparrarsi il prodotto desiderato ad un prezzo scontato. Per tale motivo, vi segnaliamo alcune offerte interessanti dei prodotti Amazon come l’Amazon eero Pro mesh Wi-Fi router/extender, disponibile al prezzo scontato di 101€ anziché 169€ o l’Amazon eero mesh Wi-Fi router/extender – 1 pack a 64€ anziché a 99€. È possibile trovare inoltre il nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato a 104€ con uno sconto di 45€ sul prezzo di listino. Non manca tra le offerte il Kindle Paperwhite (2018) a 99,99€ mentre per chi desidera dare un tocco smart al proprio televisore e aggiungere il supporto nativo alle più famose app di streaming, come Netflix, Prime Video e Disney+, è disponibile la Fire TV Lite a 18,99€ e la Fire TV Cube a 69,99€. A seguire altri prodotti con interessanti sconti sul prezzo finale: