ASUS ha annunciato oggi le sue schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 Series, inclusa la nuovissima linea ROG Astral che segna la nascita di un nuovo livello di prestazioni. La serie ROG Astral combina frame rate elevatissimi e un design elegante e futuristico, con varianti sia ad aria che a liquido pronte a potenziare il vostro prossimo PC.

Grazie all’architettura NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX 50 Series offrono capacità rivoluzionarie per gamer e creatori. Equipaggiate con una potenza AI senza precedenti, la serie RTX 50 consente esperienze uniche e un livello di fedeltà grafica mai visto prima. Gli utenti possono moltiplicare le prestazioni grazie a NVIDIA DLSS 4, generare immagini a velocità mai viste prima e liberare la creatività con NVIDIA Studio. Inoltre, potrete accedere ai microservizi NVIDIA NIM, modelli AI all’avanguardia che permettono agli appassionati e agli sviluppatori di costruire assistenti AI, agenti e flussi di lavoro con prestazioni di punta su sistemi pronti per NIM.

ROG Astral: prestazioni e design di livello superiore

La serie ROG Astral prende il nome dalla continua ricerca di innovazione e eccellenza, ispirata dai misteri sconfinati dell’universo, come le prime schede grafiche a quattro ventole di ROG: le ROG Astral GeForce RTX 5090 e 5080 portano il raffreddamento a un livello superiore, con un flusso d’aria e una pressione superiori fino al 20% rispetto ai design a tre ventole precedenti. Questo aiuta a ridurre le temperature, portando a velocità di clock senza precedenti.

L’inclusione di una quarta ventola consente di avere una maggiore densità di alette di dissipazione, aumentando il potenziale di raffreddamento complessivo. Inoltre, le ROG Astral GeForce RTX 5090 e 5080 vedono il ritorno del design a vapor chamber brevettato da ASUS con coldplate ad alette fresate, migliorando la dissipazione del calore. Tra il dissipatore e la GPU, la tradizionale pasta termica è stata sostituita con un pad termico a cambio di fase di alta qualità, che non solo ottimizza il trasferimento del calore, ma aumenta anche la longevità del materiale di interfaccia termica. Liquefacendosi per riempire efficacemente gli spazi tra la GPU e il dissipatore, questo pad termico garantisce prestazioni ottimali delle schede grafiche anche sotto carichi pesanti.

La serie ROG Astral è pensata per gli appassionati e gli overclocker, il che significa che una sezione di alimentazione “premium” è indispensabile. MOSFET potenti da 80 ampere permettono oltre il 35% in più di potenza disponibile rispetto ai design standard, per una stabilità migliorata e un potenziale di overclocking più elevato. Allo stesso tempo, un rivestimento protettivo della PCB aiuta a proteggere dai cortocircuiti causati da umidità o polvere, il che significa che queste schede sono costruite per durare.

Tutto questo è racchiuso in un telaio metallico ultra-rigido, con una copertura della ventola e una backplate dal design elegante che richiama astronavi futuristiche. E, come serie di fascia alta, ROG Astral supporta anche le funzionalità avanzate più recenti in GPU Tweak III, tra cui una mappa termica della PCB, Power Detector+ per controllare la connessione 12VHPWR e un tracker delle ore di utilizzo che registra il consumo energetico nel ciclo di vita della scheda. A queste caratteristiche si aggiungono due header FanConnect II per il controllo delle ventole del case e un selettore Dual BIOS che permette di scegliere tra prestazioni massime e un funzionamento silenzioso — tutto questo rende una scheda grafica incredibile che può gestire praticamente qualsiasi carico di lavoro.

Per gli appassionati di raffreddamento a liquido, ASUS offre anche la ROG Astral LC GeForce RTX 5090. Presentando molte delle stesse caratteristiche della versione a raffreddamento ad aria, la versione LC opta per un dissipatore low profile, con una coldplate che copre l’intera scheda che consente al radiatore extra spesso da 360 mm di raffreddare la GPU e altri componenti che generano calore sul PCB. Con prestazioni termiche superiori fino al 30% rispetto al raffreddamento ad aria, la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 è una scelta ideale per ottenere prestazioni potenti con un funzionamento silenzioso.

ROG Strix, ASUS TUF Gaming e ASUS Prime completano la lineup

La serie ROG Astral non è l’unica famiglia di schede grafiche presente nella lineup di ASUS per questa generazione. I gamer in cerca di una potente GeForce RTX 5070 Ti o RTX 5070 dovrebbero considerare le varianti ROG Strix, che offrono design straordinari e una serie di funzionalità, tra cui un esoscheletro ventilato, un selettore Dual BIOS, una fornitura di energia di alta qualità, un pad termico di fase e Aura Sync.

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 5070 (In arrivo)

(In arrivo) ROG Strix GeForce RTX 5070 OC Edition (In arrivo)

Per prestazioni ultra-affidabili che si adattano a qualsiasi build PC, le TUF Gaming GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070 sono tutte scelte eccellenti. Come la serie ROG Astral, i modelli TUF Gaming sono dotati di pad termico a cambio di fase, rivestimento protettivo del PCB e componenti di grado militare per una maggiore durata, oltre a una vapor chamber sulle TUF Gaming GeForce RTX 5090 e 5080.

I chokes e MOSFETs certificati di grado militare TUF forniscono un’alimentazione solida alla GPU, migliorando la stabilità del sistema. Inoltre, i condensatori metallici neri TUF 5K offrono una tolleranza alla temperatura più ampia del 52% e una durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto ai condensatori standard.

TUF Gaming GeForce RTX 5090

TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5080

TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070

TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition

Infine, le schede grafiche ASUS Prime completano il lancio, con pad termico a cambio di fase e sistema di raffreddamento a tre ventole. E per i modelli GeForce RTX 5080, 5070 Ti e 5070, un design a 2,5 slot che soddisfa le linee guida della SFF-Ready Enthusiast GeForce Card e garantisce una compatibilità ampia a un prezzo interessante. Anche la ASUS Prime GeForce RTX 5080 presenta una vapor chamber per prestazioni termiche di tutto rispetto.