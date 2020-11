Acronis annuncia l’ultimo aggiornamento del software Acronis True Image 2021 che integra strumenti di livello professionale nella soluzione di Cyber Protection destinata all’uso personale. Singoli utenti e piccoli uffici possono finalmente analizzare i propri sistemi operativi e applicazioni alla ricerca delle vulnerabilità più esposte e ottenere raccomandazioni su come risolvere efficacemente queste lacune della sicurezza.

Secondo le stime, il 60% delle violazioni ai dati colpisce vulnerabilità per le quali è disponibile una correzione che tuttavia non è stata applicata e oltre 11.000 vulnerabilità ed exploit comuni (CVE) sono stati individuati nei software di maggiore diffusione; è evidente come la capacità di individuare e correggere queste possibili brecce sia critica per fermare i criminali informatici. Incorporare la valutazione delle vulnerabilità nella stessa soluzione personale che già contiene le funzioni di backup e antimalware avanzato di Acronis garantisce a singoli utenti, prosumer e piccoli uffici una significativa riduzione del rischio di malware.

Il fondatore e CEO di Acronis, Serguei “SB” Beloussov, ha spiegato che “negli ultimi cinque anni l’emergere del cosiddetto Ransomware-as-a-Service indica che i criminali non hanno bisogno di specifiche competenze tecniche: possono semplicemente acquistare un kit già pronto che sfrutta vulnerabilità note e non risolte. Anche gli utenti quindi devono dotarsi di metodi semplici ed efficienti per identificare e risolvere le vulnerabilità e garantire che i propri sistemi, dati e backup siano al sicuro. Erogare questa capacità in un’unica soluzione – che già prevede antimalware e backup – significa offrire una Cyber Protection a 360° e uno straordinario valore aggiunto.”

Considerato l’aumentato numero di telelavoratori e acquisti online di quest’anno, è prevedibile che gli attacchi dei cybercriminali si intensifichino durante la prossima stagione di acquisti natalizi. La possibilità di risolvere le vulnerabilità dei sistemi arriva quindi in modo tempestivo per gli utenti che intendono sfruttare le promozioni del Black Friday e del Cyber Monday.

L’aggiornamento include inoltre un motore antiransomware avanzato che rafforza ulteriormente la tecnologia antimalware di ultima generazione di Acronis True Image a copertura dell’intero stack, ottenendo la certificazione VB100 nei test dei laboratori indipendenti con un tasso di rilevamento pari al 99,9%, con zero falsi positivi.

Peter Karsai, Responsabile Testing di Virus Bulletin, ha affermato: “Abbiamo appena dato il benvenuto ad Acronis True Image nel nostro programma di certificazione della sicurezza per gli endpoint, ma non ci ha sorpreso il fatto che abbia ottenuto la certificazione VB100 al suo debutto; il prodotto corrispondente di fascia enterprise, Acronis Cyber Protect, ha infatti appena ottenuto la sua terza certificazione VB100. Siamo impazienti di continuare a testare entrambi i prodotti.”

Il nuovo strumento di valutazione delle vulnerabilità e il motore ransomware avanzato sono entrambi inclusi in tutte le edizioni di Acronis True Image 2021. Per altre informazioni visitare www.acronis.com/it-it/products/true-image/.