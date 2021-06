In occasione dell’evento Amazon più atteso dell’anno, Amazon Prime Day, Amazfit propone i suoi prodotti a prezzi più che convenienti: le promozioni saranno attive oggi, 21 giugno, e domani, martedì 22 giugno.

Quest’anno il Prime Day coinvolgerà diversi smartwatch, tutti in vendita sul sito Amazon.

Amazfit è un brand da sempre impegnato a creare dispositivi che uniscano tecnologia e salute, senza però rinunciare ad un design ricercato ed elegante, per offrire soluzioni adatte ad ogni gusto ed esigenza. In occasione del Prime Day il brand ha messo a disposizione una serie di promozioni per i propri utenti, che coinvolgono diversi modelli tra i più iconici, come l’Amazfit Bip U o il GTS, ma anche gli ultimi arrivati. Il nuovissimo Amazfit GT 2e, infatti, sarà disponibile a partire da oggi con uno sconto da non perdere.

Amazfit GTR 2e e GTS 2e presentano un design per un’esperienza “senza confini”, grazie alla maestria artigianale nella realizzazione di un vetro curvo, incorporando non solo un rivestimento elegante, ma anche in grado di resistere ai graffi e all’usura. I due modelli GTR 2e e GTS 2e sono delle vere e proprie opere d’arte a portata del vostro polso.

Potete anche rendere il vostro smartwatch un vero riflesso del vostro stile personale caricando una foto e personalizzando il display.

Dotati del più recente sensore ottico ad alta precisione BioTrackerTM 2 PPG, Amazfit GTR 2e e GTS 2e garantiscono di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e di fornire dati quando la frequenza cardiaca a riposo è anormalmente elevata. È inoltre integrato il PAI™ (Personal Activity Intelligence), un sistema di valutazione della salute che utilizza algoritmi per convertire dati complessi come la frequenza cardiaca, la durata dell’attività e altri dati sulla salute in un unico, intuitivo punteggio che consente agli utenti di comprendere facilmente il loro stato fisico. Con questa nuova funzionalità, gli smartwatch Amazfit possono fornire un sistema di valutazione della salute personalizzato per ogni utente sulla base dei suoi dati di salute.

Inoltre, Amazfit ha predisposto per i suoi prodotti un update volto a integrare le funzioni Alexa in italiano. Al momento i prodotti Amazfit che sono stati aggiornati a 14 lingue riconosciute da Alexa sono GTS 2 mini, Band 5, Bip U Pro, GTR 2 e GTS 2, tutti disponibili presso i maggiori punti vendita Unieuro, Euronics, Trony, Expert, MediaWorld.

I dispositivi dotati di Alexa permettono di usare i comandi vocali per attivare diverse funzioni, come utilizzare comandi di smart home, impostare sveglie e timer, creare elenchi, controllare il meteo, gestire il proprio calendario, fare una ricerca sulla mappa, richiedere una traduzione, o avere la risposta a moltissime domande.