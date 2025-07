In occasione della stagione calda dello shopping online, Creative propone una serie di offerte esclusive su Amazon.it, valide fino all’11 luglio. Un’opportunità imperdibile per chi vuole aggiornare il proprio setup audio/video con dispositivi performanti, dal design moderno e con sconti fino al 40%. Tutti i prodotti saranno disponibili in quantità limitata e solo su Amazon.it fino alla scadenza della promozione.

LE OFFERTE DA NON PERDERE

Pebble Pro Black – 56,99 € (anziché 79,99 €) – ACQUISTA QUI

Speaker stereo USB-C con radiatori passivi per bassi profondi, perfetto per postazioni smart working e setup desktop moderni. Design elegante, suono potente, minimo ingombro.

Pebble X Plus – 99,99 € (anziché 139,99 €) – ACQUISTA QUI

Il top della gamma Pebble: potenza da 60W RMS, surround virtuale, connettività multipla (Bluetooth 5.3, ottico, AUX), controlli touch e look minimal. Il compagno ideale per chi vive il PC al massimo.

Aurvana Ace Mimi – 119,99 € (anziché 129,99 €) – ACQUISTA QUI

Auricolari true wireless con tecnologia planare e cancellazione attiva del rumore. Audio di qualità hi-fi, look premium, comfort totale. Prestazioni da audiofili in formato compatto.

Creative X5 – 284,99 € (anziché 299,99 €) – ACQUISTA QUI

DAC/amplificatore USB con supporto audio ad alta risoluzione (fino a 32-bit/384kHz), perfetto per pilotare cuffie professionali. Per chi cerca un’esperienza sonora da studio direttamente a casa.

Live! Cam Sync V2 1080p – 23,99 € (anziché 33,99 €) – ACQUISTA QUI

Webcam Full HD con doppio microfono integrato, copriobiettivo per la privacy e facilità plug & play. L’ideale per chi lavora in video, fa call quotidiane o vuole semplicemente farsi vedere meglio.

Pebble V2 – 24,99 € (anziché 29,99 €) – ACQUISTA QUI

Speaker stereo compatto e minimal, connessione USB-A/USB-C e jack da 3,5 mm. Una soluzione smart e accessibile per migliorare l’audio del proprio PC senza spendere una fortuna.