Durante il Where Gaming Begins Episode 3, tenutosi in data odierna, AMD ha presentato l’ultima arrivata della serie Radeon RX 6000, la Radeon RX 6700 XT, progettata su misura per offrire prestazioni eccezionali, immagini vivide e incredibili esperienze di gaming a 1440p.

Grazie alla rivoluzionaria architettura da gaming AMD RDNA 2, 96 MB di AMD Infinity Cache e 12 GB di memoria GDDR6, la scheda grafica Radeon RX 6700 XT offre prestazioni di gaming fino a 2 volte superiori in titoli selezionati, con nuove e sorprendenti caratteristiche rispetto ai modelli delle precedenti generazioni, e fornisce più di 165 FPS in titoli eSport selezionati.

La nuova serie RX6000 sfrutta la nuova tecnologia AMD Smart Access Memory per incrementare le prestazioni quando viene abbinata ai processori desktop AMD Ryzen 5000, 3000 e le schede madri AMD della serie 500, fornendo alla CPU l’accesso completo alla memoria grafica GDDR6 ad alta velocità che può offrire un aumento delle prestazioni fino al 16%. Infine, grazie all’AMD RDNA 2, la 6700XT è ottimizzata per offrire illuminazione, ombre e riflessi in tempo reale con DXR, che, in coppia con AMD FidelityFX, può combinare effetti rasterizzati e raytraced per un equilibrio ideale tra qualità dell’immagine e prestazioni.

La scheda grafica Radeon RX 6700 XT sarà disponibile su AMD.com e presso i partner AIB a partire da giovedì 18 marzo al prezzo consigliato di 479 dollari.

Comunicato Stampa