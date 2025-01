AMD ha presentato al CES 2025 le nuove schede grafiche Radeon RX 9070 XT e Radeon RX 9070, destinate al segmento performance delle GPU desktop. Questi modelli saranno il fulcro della nuova generazione di soluzioni grafiche per il gaming di AMD, equipaggiati con l’architettura grafica RDNA 4, con l’azienda che prevede di lanciare entrambe le schede entro il primo trimestre del 2025. AMD ha cambiato la denominazione delle sue GPU per il gaming in quanto ha scelto di concentrarsi maggiormente sul segmento mainstream, ritirandosi da quello delle GPU destinate alla fascia enthusiast. Secondo la nuova disposizione dei prodotti, la Radeon RX 9070 XT offrirà prestazioni simili a quelle della Radeon RX 7900 XT per quanto riguarda il rendering raster, mentre la RX 9070 sarà leggermente più veloce della RX 7800 XT. La RX 9060 XT, invece, andrà più veloce della RX 7700 XT, mentre la RX 9060 avrà prestazioni superiori alla RX 7600 XT.

Con l’architettura RDNA 4, AMD afferma di aver ottenuto un miglioramento significativo nelle prestazioni SIMD delle unità di calcolo RDNA 4. Inoltre, i nuovi acceleratori AI di seconda generazione promettono prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente, e AMD ha in programma di lanciare un’applicazione di intelligenza artificiale chiamata AMD Adrenalin AI.

Questa applicazione sarà in grado di generare immagini, riassumere testi, fare correzioni grammaticali e riscrivere contenuti, oltre a funzionare come chatbot per rispondere a domande su prodotti AMD. Questo rappresenta la risposta di AMD a tecnologie simili a NVIDIA Chat RTX. La terza generazione di Ray Accelerators, invece, dovrebbe ridurre il costo prestazionale del ray tracing, trasferendo parte del carico di lavoro su hardware dedicato e liberando così il motore SIMD. AMD prevede anche miglioramenti significativi nell’accelerazione dei codec e nell comparto I/O delle sue GPU.

AMD ha anche svelato FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), sviluppato specificamente per RDNA 4 (anche se non è chiaro se sarà compatibile con le generazioni precedenti di schede Radeon). FSR 4 introduce una componente di upscaling basata su machine learning, che lavorerà insieme alla generazione di frame e a una versione migliorata dell’Anti-Lag 2 per ottimizzare l’esperienza. Tra i primi giochi a supportare FSR 4, è stato confermato Call of Duty: Black Ops 6.

I principali partner di AMD, tra cui Acer, ASRock, ASUS, GIGABYTE, Sapphire, PowerColor, XFX, Vastarmor e Yeston, sono già pronti con le nuove Radeon 9070. Non compare invece MSI, che sembra non essere più un partner per AMD in questa generazione.

TechPowerUp ci informa inoltre di aver toccato con mano il die della GPU “Navi 48” che muove la serie Radeon RX 9070. “Navi 48” ha un die rettangolare con un form factor di 2:1, il che rende credibile l’ipotesi che si tratti di due die “Navi 44” uniti tra loro con una cache unificata. Si prevede che la GPU disponga di un’interfaccia di memoria GDDR6 a 256 bit e 64 CU (4096 stream processors). “Navi 44”, al contrario, avrà metà di queste caratteristiche (memoria GDDR6 a 128 bit, 32 CU). Entrambe le GPU sono costruite con il nodo produttivo TSMC N4P (4 nm EUV), lo stesso utilizzato per altri prodotti AMD di ultima generazione, tra cui processori laptop e i chiplet delle CPU Ryzen 9000.

La disponibilità è prevista per Q1 2025, con prezzi ancora da dichiarare.