AMD annuncia oggi la disponibilità globale della famiglia AMD Ryzen PRO 4000 Mobile, i primi processori per il segmento professionali x86 da 7nm per notebook al mondo.

Ottimizzato per la massima resa durante lo smart working e per garantire elevati standard con i moderni software di produttività, la nuova gamma di processori AMD Ryzen for Business offre un elevato livello di sicurezza, prestazioni multi-threading leader nel settore e una durata della batteria senza paragoni, il tutto disponibile nelle più recenti soluzioni di HP e Lenovo.

Maggiori informazioni sui processori AMD Ryzen for Business per ogni tipo di utente, dalle PMI alle grandi aziende, sono disponibili in questo blog post. È inoltre possibile trovare maggiori dettagli sull’annuncio di Ryzen PRO all’interno del press deck disponibile a questo link, insieme alla registrazione di un briefing dettagliato.

Infine, AMD ha condiviso la roadmap per quanto riguarda il Socket AM4, rivelando che i processori desktop “Zen 3” di nuova generazione saranno compatibili con i chipset AMD B550 e X570. Maggiori informazioni disponibili in questo blog post