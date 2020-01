Secondo un’autorevole testata giornalistica taiwanese, AMD avrebbe già in mano Zen 3 e le nuove soluzioni Ryzen di quarta generazione pronta nel mostrarli al prossimo CES 2020.

Secondo la testata, Lisa Su, CEO di AMD, svelerà tre prodotti chiave, due appartenenti al segmento consumer nell’ambito della famiglia di processori Ryzen 4000 e una nuova proposta EPYC di terza generazione con nome in codice Milan, la quale dovrebbe essere la base per le soluzioni HEDT rappresentate dai Ryzen Threadripper di quarta generazione, nome in codice Genesis Peak.

Entrando nello specifico, la gamma Ryzen 4000 sarà popolata da due distinte tipologie di prodotti, Vermeer e Renoir. Il processore Vermeer è un MCM client-desktop che prenderà il posto dell’attuale Matisse e implementerà i chiplet Zen 3. Renoir, d’altra parte, dovrebbe essere un’APU monolitica con all’intero i core della CPU Zen 2 con una iGPU basata sull’architettura grafica Vega.

Il filo conduttore tra Milano, Genesis Peak e Vermeer è il chiplet Zen 3, che AMD costruirà sul nuovo processo produttivo EUV a 7 nm presso TSMC, il tutto con un incremento dell’IPC in linea con una nuova microarchitettura.