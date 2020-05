AMD ha annunciato la nuova scheda grafica per workstation Radeon Pro VII, ottimizzata per gestire carichi di lavoro impegnativi, complesse simulazioni CAE e sviluppo di applicazioni HPC. AMD ha inoltre rilasciato il nuovo software Radeon Pro Software Enterprise 20.Q2, oltre ad alcuni aggiornamenti per Radeon ProRender.

Radeon Pro VII

La scheda grafica Radeon Pro VII offre una resa grafica e prestazioni di calcolo eccezionali, oltre a funzionalità innovative per alimentare i progetti in ambito broadcast e media più impegnativi al giorno d’oggi, le complesse simulazioni di computer aided engineering (CAE) e lo sviluppo di applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) che abilitano la scoperta scientifica su supercomputer alimentati da tecnologia AMD.

La scheda grafica Radeon Pro VII offre fino a 6,5 TFLOPS con prestazioni a doppia precisione per i carichi di lavoro ingegneristici e scientifici più impegnativi. 16 GB di HBM2 con una larghezza di banda di 1 TB/s e piena capacità ECC, alimentano modelli e set di dati complessi senza problemi con una bassa latenza. La GPU è anche dotata di AMD Infinity Fabric Link – una connessione ad alta ampiezza di banda e bassa latenza che velocizza il throughput di dati dell’applicazione consentendo comunicazioni da GPU a GPU ad alta velocità in configurazioni di sistema multi-GPU – oltre al supporto PCIe 4.0 con una bandwidth elevata.

AMD Radeon Pro VII sarà disponibile presso i principali etailer/rivenditori fisici a partire da metà giugno 2020 a un prezzo di 1899 USD.

AMD Radeon Pro Software for Enteprise 20.Q2

Gli ultimi driver Radeon Pro Software for Enterprise offrono un incremento di prestazioni fino al 14% in più rispetto all’anno precedente per le schede grafiche AMD Radeon Pro di ultima generazione. Puoi scaricare i nuovi driver dal sito AMD.com.

AMD Rendering Software aggiornato

AMD, inoltre, ha rilasciato alcuni aggiornamenti per Radeon ProRender, un rendering engine a base fisica costruito su standard industriali che permette il rendering accelerato su qualsiasi GPU, qualsiasi CPU e qualsiasi sistema operativo. Gli aggiornamenti includono nuovi plug-in per SideFX Houdini e Unreal Engine, e plug-in aggiornati per Autodesk Maya e Blender. Per gli sviluppatori, un SDK aggiornato di Radeon ProRender è ora disponibile sul sito ridisegnato GPUOopen.com.