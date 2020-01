Cernusco sul Naviglio, 27 gennaio 2019 — ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo in Italia di ROG Strix Go 2.4, la prima cuffia al mondo con un dongle USB-C da 2,4 GHz per connessioni wireless ultra stabili su PC, PlayStation, Xbox, dispositivi mobile e Nintendo Switch. Le nuove ROG Strix Go 2.4 sono leggere, si caricano velocemente e hanno una batteria a lunga durata per sessioni di gioco senza sosta. Il microfono con cancellazione del rumore gestito da intelligenza artificiale garantisce comunicazioni cristalline in qualsiasi ambiente e grazie ai driver ASUS Essence da 40 mm si può sfruttare un audio di altissima qualità con bassi ottimizzati per un’esperienza sonora immersiva anche in movimento.

Connettività multipiattaforma e ultra veloce

Le connessioni Bluetooth spesso presentano dei ritardi fastidiosi, per questo le ROG Strix GO 2.4 sfruttano tutta la velocità di una connessione da 2,4 GHz per garantire una trasmissione audio istantanea, diventando l’accessorio ideale per giocare su dispositivi mobile o Nintendo Switch. ROG Strix Go 2.4 sono perfette anche per giocare a casa su PC o console grazie ad una portata massima di 20 metri che permette di muoversi senza perdere la connessione.

La nuova cuffia beneficia inoltre di un cavo da 3,5 mm, per la compatibilità con Xbox One e moltissimi altri dispositivi, oltre a fornire un’utile alternativa in caso di batteria scarica.

Massimo comfort

Con soli 290g, ROG Strix Go 2.4 è una cuffia gaming wireless incredibilmente leggera che offre un comfort imbattibile, particolarmente utile per lunghe sessioni di gioco. Il design pieghevole ne permette un facile trasporto, inoltre la comoda custodia aiuta a proteggere ed organizzare facilmente le cuffie e gli accessori.

Microfono con cancellazione del rumore intelligente

Le ROG Strix Go 2.4 presentano un microfono con cancellazione attiva del rumore intelligente che garantisce una comunicazione sempre cristallina. L’algoritmo si basa su un enorme database di oltre 50 milioni di registrazioni e decine di migliaia di ore di apprendimento per identificare e isolare con precisione fino al 95% dei rumori ambientali. Il risultato di questa tecnologia intelligente è che qualsiasi cosa, dal rumore della tastiera alle voci in sottofondo, è praticamente eliminata, garantendo una comunicazione vocale priva di disturbi.

Oltre al microfono rimovibile, c’è un secondo microfono nascosto per l’utilizzo in movimento. Entrambi i microfoni sono dotati di tecnologia di cancellazione del rumore intelligente e certificati dalle principali app di comunicazione, tra cui Discord e TeamSpeak.

Sessioni di gioco senza sosta

Le ROG Strix Go 2.4 garantiscono 25 ore di autonomia e fino a tre ore di utilizzo con una ricarica di appena 15 minuti, permettendo così di godere di lunghe sessioni di gioco senza preoccupazioni.

Suoni ricco, puro e con bassi profondi

Grazie all’esclusivo design a camera stagna e driver ASUS Essence da 40 mm, le cuffie ROG Strix Go 2.4 offrono un suono incredibilmente ricco e puro con bassi ottimizzati. L’esperienza sonora è coinvolgente e garantisce una riproduzione fedele di musica, podcast e qualsiasi altro contenuto.

SPECIFICHE TECNICHE Cuffie Connettori 2.4 GHz (via USB Type-A or USB Type-C)

3.5 mm Frequenza di risposta 20 Hz – 20K Hz (2.4 GHz)

10 Hz – 40 kHz (3.5 mm) Impedenza 32 ohms Driver 40 mm neodymium magnets Batteria 1800 mAh, 25+ hour battery life

15-minute charge for three hours’ use Microfono rimovibile Pick-up pattern Bidirectional Frequenza 100 Hz – 8 KHz Sensibilità -54 dB Microfono nascosto Pick-up pattern Omni-directional Frequenza 100 Hz – 8 KHz Sensibilità -45 dB Software Armoury II Dimension Prodotto (mm) 205 x 190 x 54 mm Scatola (mm) 176 x 72 x 231 mm Weight Prodotto 290 g Scatola 815 g Contenuto scatola Case Adattatore Type-C-to-USB Microfono rimovibile Dongle wireless 2.4 GHz USB Type-C Cavo di ricarica Cavo audio 3.5 mm (1.2 m) Guida introduttiva DISPONIBILITÀ E PREZZO Le cuffie ROG Strix Go 2.4 sono disponibili presso Drako.it e Nexths.it al prezzo consigliato di € 179,00 (IVA inclusa).

Comunicato Stampa