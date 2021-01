Milano, 14 gennaio 2021 — In seguito alla presentazione al CES 2021 della piattaforma per desktop Intel® Z590, ASUS annuncia la nuova gamma di schede madri della serie Z590 rappresentata dalle famiglie ROG Maximus XIII, ROG Strix, TUF Gaming Prime.

Più potenza e basse temperature

Processori potenti hanno bisogno di molta energia per sfruttare tutto il loro potenziale. Per Z590, ASUS ha migliorato ancora una volta i VRM, arrivando ad avere una massiccia topologia 18 + 2 sulla ROG Maximus XIII Extreme. Le schede madri ROG Maximus XIII utilizzano anche fasi di alimentazione altamente capaci ed efficienti su tutta la gamma per supportare prestazioni elevate e sostenute, anche per l’overclock più impegnativo.

[ROG Maximus XIII Extreme]

Le schede madri ROG Maximus XIII, ROG Strix, e TUF Gaming sono state progettate per massimizzare tutto il potenziale prestazionale dei processori Intel® Core™ di 11esima generazione e sono dotate di soluzioni termiche migliorate sui fronti VRM e M.2.

[ROG Maximus XIII Extreme Glacial]

La ROG Maximus XIII Extreme Glacial unisce tutti questi miglioramenti di alimentazione e raffreddamento in una delle schede madri più formidabili di sempre. Partendo dal PCB premium della Maximus XIII Extreme, Extreme Glacial mantiene tutti i suoi componenti a basse temperature grazie ad un gigantesco water block sviluppato in collaborazione con gli esperti di EK. Grazie alla copertura completa raffreddata a liquido del suo VRM e all’enorme sistema di dissipatore M.2, la Maximus XIII Extreme Glacial è costruita per offrire le massime prestazioni e le temperature più basse nelle build di più estreme.

Next-gen dentro e fuori

La velocità non è un optional in un sistema next-gen. Oltre al supporto PCIe 4.0 offerto dalle CPU Intel Core di 11a generazione, tutte le nostre schede madri ROG Maximus XIII Z590 hanno fino a due porte USB di tipo C Thunderbolt 4 integrate. Questo standard offre fino a 40 Gbps di larghezza di banda su cavi lunghi fino a due metri, oltre al pieno supporto di nuova generazione USB4. Non importa quale periferica si colleghi a queste porte, sarà garantito sempre il massimo delle prestazioni.

[ROG Maximus XIII Hero]

Le schede madri ROG e ROG Strix Z590 adottano anche i nuovi codec audio della serie Realtek ALC4000 per offrire la massima qualità del suono sia per la musica che per i giochi. Alcuni modelli accoppiano il codec audio di nuova generazione con convertitori digitale-analogico ESS di livello audiofilo per apprezzare un suono più puro attraverso cuffie ad alta hi-fi. L’abbinamento di questi componenti alla suite SupremeFX e specifici software, garantiscono un’esperienza di gioco e ascolto hi-fi più soddisfacente.

[ROG Strix Z590-E Gaming]

Per audiofili più esigenti, le schede ROG Maximus XIII Extreme ed Extreme Glacial includeranno il nuovo ROG Clavis, un DAC USB Type-C esterno che garantisce un ottimo rapporto segnale / rumore e una distorsione più bassa nell’uscita analogica.

Software intelligenti svolgono il duro lavoro

Un hardware potente ha bisogno di un software intelligente per sfruttare il suo pieno potenziale. ASUS è costantemente impegnata nello studiare nuovi modi per migliorare l’esperienza di utilizzo di un PC grazie a strumenti e software intelligenti. La suite di tecnologie esclusive ASUS basate sull’intelligenza artificiale torna sulla piattaforma Z590 per massimizzare le prestazioni del tuo sistema con il minimo sforzo.

[ASUS Prime Z590-A]

AI Overclocking, AI Cooling e AI Networking permettono agli utenti di ottimizzare la configurazione del sistema in modo semplice, veloce e sicuro. Two-Way AI Noise Cancelation elimina i rumori di fondo dal microfono e dalle sorgenti audio, assicurando così di poter ascoltare e di poter essere ascoltati con estrema chiarezza mentre si è in gioco o in chiamata.

[TUF Gaming Z590-Plus WiFi]

ASUS è pronta anche a distribuire un’ampia gamma di schede madri della serie Intel 500 basate sui chipset H570, B560 e H510. Per ulteriori informazioni su questi prodotti è consigliabile fare riferimento all’hub di contenuti ASUS Edge Up. I futuri aggiornamenti del firmware consentiranno inoltre alle schede madri della serie ASUS 400 di supportare i più recenti processori Core di 11esima generazione.

Comunicato Stampa