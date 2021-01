TAIPEI, Taiwan, 13 Gennaio 2021 —In occasione dell’evento virtuale di lancio ROG For those Who Dare che si è tenuto al CES 2021, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la sua prima esperienza interattiva e un’entusiasmante gamma di “armi” e tecnologie gaming. L’evento ha segnato il debutto dei notebook gaming: ROG Flow X13 dotato di GPU esterna XG Mobile, ROG Zephyrus Duo 15 SE con “dual screen”, il notebook Strix SCAR 17, il monitor gaming ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz da 32 pollici con HDMI 2.1 dedicata a console e pc gaming, oltre che della tastiera gaming ROG Claymore II e del mouse gaming wireless ROG Gladius III. Questa nuova generazione di prodotti insieme a molti altri possono essere scoperti in ROG Citadel XV, un’avveniristica esperienza interattiva presentata durante il live streaming dell’evento virtuale ROG For those Who Dare e disponibile per il download gratuito su piattaforma Steam.

ROG Citadel XV estende la portata di ROG iniziando dall’hardware e software fino ai contenuti di gioco per arricchire l’ecosistema e l’esperienza gaming complessiva. Un’esperienza che guida i gamer attraverso la fortezza sotterranea ROG Citadel, dove è possibile sperimentare i prodotti più all’avanguardia della serie ROG e le tecnologie ancora in fase di sviluppo. I gamer saranno portati in diversi laboratori futuristici in stile Cyberpunk per scoprire le nuove offerte ROG. L’estetica dei laboratori riflette il linguaggio di design di ROG che è basato sui temi di Vanguard, Fusion e Rebel. Una volta attraversata la fortezza, si accede a un minigioco sparatutto ispirato al mondo arcade, con cui i partecipanti possono testare mira e riflessi abbattendo i bersagli 3D che si muovono sullo schermo.

ROG Flow X13

ROG Flow X13 è il notebook gaming ultraportatile da 13 pollici potenziato dalla CPU mobile AMD Ryzen™ 9 5980HS con grafica NVIDIA GeForce GTX 1650. La CPU ad alta efficienza energetica aiuta a prolungare l’autonomia della batteria, permettendo a Flow X13 di assicurare fino a 10 ore di gioco con una sola carica completa. In dotazione è fornito il carica batterie super leggero USB-C® PD da 100 watt che permette di ottenere una ricarica della batteria da zero al 60% in soli 39 minuti.

Flow X13 si caratterizza per un design convertibile che ruota lo schermo di 360° al fine di utilizzarlo in vari scenari. Il notebook mette a disposizione un pannello FHD da 120 Hz oppure 4K in alta risoluzione protetto dalla resistente superficie Corning® Gorilla® Glass e presenta un’estetica con cornice ridotta al minimo e supporto per il touchscreen e la stylus pen. Entrambe le configurazioni del display assicurano un rapporto di aspetto di 16:10, supportano la funzione Adaptive-Sync e sono Pantone® Validated per una superba accuratezza dei colori.

I due speaker di tipo “down-firing” in abbinata con la tecnologia Dolby Atmos offrono un audio cristallino e coinvolgente. Inoltre, il sistema Two-Way AI Noise Cancelation per la cancellazione bidirezionale del rumore assistita da AI garantisce una comunicazione chiara durante le sessioni di gaming ed è potenziata dalla CPU per avere un impatto minimo sulle prestazioni di gioco.

Flow X13 può essere abbinato a XG Mobile, una GPU esterna con grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 3080. Quando è connesso, XG Mobile permette a Flow X13 di raggiungere una potenza di elaborazione grafica equivalente a piattaforme gaming di maggiori dimensioni. Il connettore proprietario eGPU assicura una larghezza di banda pari a ben 63 Gbps dedicata esclusivamente alla grafica, con il risultato di poter contare su prestazioni notevolmente superiori rispetto alle eGPU con connessione Thunderbolt™. L’aumento delle performance grafiche di XG Mobile assicura a Flow X13 la versatilità per gestire la creazione di contenuti, i giochi di classe AAA e la produttività in condizioni di mobilità, mentre a casa non teme i giochi più pesanti.

XG Mobile integra anche il collegamento dedicato USB 3.2 Gen 2, che alimenta un hub input/output per la connettività aggiuntiva, e un alimentatore integrato da 280 watt, che supporta sia XG Mobile sia Flow X13 in modo che gli utenti non debbano portare con sé un ulteriore caricabatterie.

Il sistema di raffreddamento di Flow X13 è ottimizzato per garantire alte prestazioni all’interno di una scocca compatta. ROG è il primo a introdurre sui processori AMD il raffreddamento a metallo liquido. Flow X13 dispone di tre dissipatori di calore e sfoghi per ventole, mentre le nuove ventole Arc Flow migliorano il flusso d’aria fino al 15% senza incrementare il rumore prodotto. Inoltre, le ventole di raffreddamento dispongono del sistema di pulizia automatica per garantire prestazioni affidabili nel tempo. ROG offre diverse modalità operative affinché gli utenti possano regolare il sistema di raffreddamento per ambiti e necessità differenti.

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Zephyrus Duo 15 SE è caratterizzato dall’ innovativo ROG ScreenPad Plus che mette a disposizione dei gamer il vantaggio di un display secondario per ottenere più spazio utilizzabile complessivamente sullo schermo al servizio del gaming e della produttività. ScreenPad Plus si solleva di alcuni gradi quando il display del notebook è aperto allo scopo di garantire un confortevole angolo di visuale.

L’ultrasottile Zephyrus Duo 15 SE è affidato a potenti CPU mobile fino all’AMD Ryzen 9 5900HX e grafica NVIDIA GeForce RTX 3080. È proposto sia con il display 4K a 120 Hz con copertura al 100% dello spazio colore Adobe RGB sia con il display FHD a 300 Hz con tempo di risposta di 3 ms e copertura al 100% dello spazio colore sRGB. Entrambi i pannelli sono PANTONE Validated, sfoggiano un display con cornici laterali super sottili e hanno tecnologia Adaptive-Sync.

I gamer possono utilizzare il pannello secondario ScreenPad Plus per navigare sul Web, leggere le e-mail, eseguire chat tramite le app di messaggistica istantanea e riprodurre o registrare streaming di gameplay. ROG ha collaborato con gli sviluppatori per produrre contenuti interattivi aggiuntivi dedicati al display secondario, a cui si aggiunge la partnership con XSplit Gamecaster per permettere ai gamer di monitorare gli streaming generati durante l’azione di gioco sul display principale. In aggiunta, ROG ha collaborato con Adobe per dare vita a ulteriori strumenti di creazione di contenuti dedicati ad alcuni dei software di creatività.

La funzione integrata Two-Way AI Noise-Cancelation, per la cancellazione bidirezionale del rumore con AI, assicura una comunicazione chiara, mentre gli speaker aggiornati forniscono un audio nitido e articolato. Grazie al Dolby Atmos prende vita l’intrattenimento, permettendo agli utenti di ottenere una qualità audio eccezionale durante l’ascolto di musica, oltre a fornire un audio con precisione tridimensionale per aiutare i gamer a individuare la posizione degli effetti sonori durante il gioco.

Il sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System Plus (AAS+) è stato aggiornato per essere applicato a CPU e GPU più potenti senza aumentare i livelli di rumore. Il design si affida a una presa d’aria posta sotto al display secondario per favorire la dissipazione. È dotato di nuove ventole Arc Flow che incrementano il flusso d’aria del 13% rispetto alla generazione precedente, dissipa il calore prodotto dalla CPU AMD attraverso un composto termico di metallo liquido e utilizza cinque heat pipe e quattro dissipatori di calore caratterizzati da una superficie maggiore.

ROG Strix SCAR 17

ROG Strix SCAR 17 ha una elevata potenza di gioco grazie alla scheda grafica che può essere configurata fino a GeForce RTX 3080 e CPU mobile fino ad AMD Ryzen 9 5900HX. Può integrare fino a 64 GB di RAM dual-channel DDR-3200 MHz e dispone di nuove ventole e raffreddamento a metallo liquido.

Progettato per essere la “eSport machine” portatile definitiva, SCAR 17 offre una visualizzazione super veloce sul display per notebook più reattivo al mondo, in virtù del pannello FHD a 360 Hz con tempo di risposta di 3 ms. Un display opzionale WQHD a 165 Hz somma fluidità a un elevato livello di dettaglio e alla gamma colore DCI-P3. Entrambe le soluzioni si affidano alla tecnologia Adaptive-Sync e gli ingegneri ROG hanno lavorato per ridurre al massimo le dimensioni della cornice laterale al fine di garantire un generoso rapporto screen-to-body per un gaming ancora più coinvolgente.

SCAR 17 dispone di quattro speaker e può contare sulla tecnologia Dolby Atmos per gli effetti audio avanzati con l’obiettivo di restituire ai gamer un vantaggio competitivo, consentendogli di individuare con precisione la posizione dei rumori nel gameplay come per esempio passi o spari. La funzione Two-Way AI Noise-Cancelation, per la cancellazione bidirezionale del rumore con AI, filtra i rumori ambientali per comunicazioni cristalline durante il gioco, anche quando ci si trova in ambienti rumorosi.

La batteria da 90 Wh è in grado di assicurare fino a 12 ore di riproduzione video con una singola carica e non manca il supporto per la ricarica rapida, con la piena compatibilità per gli alimentatori USB Type-C da 100 watt.

La tastiera con tecnologia meccanica e ottica di SCAR 17 è dotata di illuminazione RGB per ciascun elemento, corsa dei tasti di 1,9 mm e azzerato ritardo di rimbalzo al fine di assicurare digitazioni pressoché istantanee. Anche il trackpad è stato ingrandito dell’85% rispetto a quello che equipaggiava il modello precedente, così che risulta più semplice utilizzarlo in condizioni di mobilità.

SCAR 17 è più compatto del modello precedente, nonostante ciò il design rinnovato include anche una barra luminosa RGB posta attorno al bordo anteriore del telaio, una striscia luminosa addizionale inserita sotto al display e una collezione di tre caps per le cerniere, che possono essere sostituiti dall’utente, e una nuova audace estetica ispirata all’abbigliamento sportivo.

Il raffinato sistema di raffreddamento è ottimizzato per ottenere le massime prestazioni da SCAR 17 riducendo i livelli di rumorosità di 3 dB rispetto alla precedente generazione. I miglioramenti includono l’adozione di un composto termico a metallo liquido per la CPU AMD, nuove ventole Arc Flow con finali di lama sagomate per ridurre la turbolenza attraverso la modellazione dell’onda in modo aerodinamico e il sistema più efficiente di raffreddamento con meccanismo automatico di pulizia.

ROG Swift PG32UQ

ROG Swift PG32UQ è il primo monitor gaming al mondo da 32 pollici con HDMI 2.1 e dispone di un pannello IPS a 144 Hz con un tempo di risposta di 1 ms (MPRT). Dispone di due porte HDMI 2.1 per supportare video 4K fino a 120 Hz così da sfruttare al massimo le console gaming più recenti. È anche dotato della tecnologia Display Stream Compression (DSC), uno standard di compressione per fare transitare flussi video ad altissima definizione su una singola interfaccia ad alta velocità senza perdita percettibile di qualità visiva. PG32UQ permette inoltre di visualizzare immagini in 4K a 144 Hz tramite una singola connessione DisplayPort 1.4.

PG32UQ è compatibile con G-SYNC ed è arricchito dalle tecnologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) e ASUS Variable Overdrive per ottenere immagini sempre fluide a frame rate variabili. In termini di prestazioni del colore, PG32UQ è certificato DisplayHDR™ 600, supporta il 160% dello spazio colore sRGB e il 98% del gamut DCI-P3 ed è pre-calibrato in fabbrica per garantire un’accuratezza dei colori Delta E <2.

ROG Claymore II

ROG Claymore II è la prima tastiera meccanica gaming RGB equipaggiata con i nuovi switch ROG RX Blue Optical Mechanical Switches, una soluzione che sfrutta una struttura a quadrato vuoto e LED RGB incorporati che vanno a circondare completamente ciascun tasto. L’esclusiva forma dello switch azzera pressoché il ritardo dovuto al rimbalzo in modo che i tasti reagiscono esattamente nel momento in cui avviene la pressione. La struttura quadrata e incavata, le quattro chiusure angolari dei copritasti e il meccanismo di stabilizzatore a X assicurano massima precisione anche in sequenze di digitazione ripetute, mentre la durata garantita di 100 milioni di pressioni dei tasti ne assicura un’estrema resistenza. Claymore II è disponibile anche con ROG RX Red Switch.

Claymore II è fornita di un poggiapolsi magnetico e un tastierino numerico staccabile che può essere collegato su entrambi i lati della tastiera in formato ‘80%, per adattarsi ai diversi stili e configurazioni gaming. Il tastierino numerico include quattro tasti per controllare la riproduzione multimediale che possono essere personalizzati al fine di realizzare scorciatoie di produttività o comandi macro. È presente inoltre una rotella a scorrimento per regolare il volume.

Le connessioni USB-C® e wireless RF a 2,4 GHz assicurano una connettività priva di lag. La batteria da 4.000 mAh assicura fino a 40 ore di utilizzo con una singola carica, la connessione USB-C supporta anche la ricarica rapida oppure la funzione “USB passthrough” per collegare altri dispositivi. In aggiunta, Claymore II dispone anche dell’illuminazione Aura Sync e si affida al software Armoury Crate per generare una moltitudine di opzioni di personalizzazione.

ROG Gladius III Wireless

ROG Gladius III Wireless è il mouse gaming con design ergonomico capace di operare a 19.000 dpi e presenta una connettività tri-mode avanzata: via cavo, wireless a 2,4 GHz RF e Bluetooth. Il nuovo ed esclusivo Push-Fit Switch Socket II supporta sia i tradizionali micro-switch meccanici a 3 pin sia quelli ottici Omron a 5 pin, per consentire di personalizzare in modo preciso il clic e il feedback tattile dei pulsanti in base alle proprie preferenze. I gamer possono anche sostituire gli switch usurati per prolungare la durata del mouse. La rivoluzionaria latenza “zero-click” assicura una reattività in tempo reale, mentre il cavo flessibile ROG Paracord non crea problemi di scorrimento e i piedini per mouse ROG Omni 100% TPFE con bordi arrotondati assicurano una scorrevolezza estremamente fluida. È disponibile anche una versione unicamente cablata di ROG Gladius III.

Comunicato Stampa