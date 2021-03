AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!OS 7.25, l’aggiornamento gratuito con oltre 70 nuove funzionalità e miglioramenti per tutti i prodotti FRITZ!. Video conferenze, smart working, streaming video, didattica a distanza e tempo libero: FRITZ!OS 7.25 offre una serie di nuovi vantaggi pensati per l’utente finale, oltre a garantire stabilità e sicurezza per tutti i prodotti FRITZ! Il nuovo FRITZ!OS è disponibile da subito per il FRITZ!Box 7590. Nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare la nuova versione del FRITZ!OS su altri prodotti della linea FRITZ!. Come sempre, il nuovo firmaware è disponibile in automatico o attraverso un semplice clic all’interno dell’interfaccia utente del FRITZ!Box.

Ecco le novità incluse nel FRITZ!OS 7.25:

Lavoro da remoto e impostazione della priorità dei dispositivi

Gli utenti possono impostare facilmente la priorità dei device che utilizzano per lavorare da casa. Questa funzione è ora disponibile anche nel FRITZ!Box Mesh Overview. Quando la connessione Internet è al massimo della capacità, il dispositivo ottiene la priorità di navigazione in automatico: una funzione estremamente utile, ad esempio, quando si partecipa a videochiamate e riunioni.

Parental control ancora più semplice

È ancora più facile per i genitori tenere sotto controllo gli orari di navigazione e i contenuti web accessibili. I ticket per il parental control, che consentono di aggiungere fasce orarie, sono ancora più semplici da impostare e possono essere contrassegnati come “distribuiti” o essere resettati.

Gestione semplice delle telefonate e qualità di trasmissione superiore per le reti mobili

Una serie di miglioramenti che semplificano l’interfaccia utente e la configurazione della telefonia: la schermata di configurazione per la deviazione e il blocco delle chiamate è stata completamente ridisegnata, la qualità della trasmissione è stata migliorata per le chiamate verso siti mobili con connettività cellulare debole e la rubrica telefonica è ancora più semplice da gestire.

Fine tuning per un Wi-Fi sempre al top

Con sempre più dispositivi connessi alla rete di casa, la richiesta di Wi-Fi è in costante aumento. FRITZ!OS 7.25 include nuove funzionalità sviluppate per fornire un Mesh Wi-Fi sempre al massimo. La selezione automatica del canale Wi-Fi è stata ulteriormente ottimizzata, assicurando così che tutti i dispositivi collegati ottengano sempre la miglior connessione possibile.

Il meteo sul FRITZ!Fon

FRITZ!Fon ha una nuova schermata iniziale che mostra le informazioni meteo odierne e le previsioni per i prossimi giorni. Inoltre, gli utenti possono scegliere tra nove diverse schermate iniziali.

Backup dei dati per l’archiviazione interna

Da oggi la memoria interna del FRITZ!Box, utilizzata per immagini, suonerie o messaggi vocali, ha una funzione di backup.

I modelli FRITZ!Box LTE ottengono il registro e la funzione di invio degli SMS

I modelli FRITZ!Box LTE migliorano il supporto SMS: oltre alla nuova funzione di invio, è disponibile anche un registro che elenca tutti gli SMS ricevuti e inviati. Il servizio push per gli SMS può essere ora utilizzato anche per la funzione di invio.

Fax journal e setup ottimizzati

In un contesto aziendale, il fax è ancora importante. Su richiesta degli utenti, è stata integrata una nuova funzionalità (Fax journal) che riassume tutti i fax ricevuti e inviati.

Connessione internet più stabile per supervectoring e Long Reach VDSL

Per i modelli DSL, come il FRITZ!Box 7590, l’interazione con le connessioni supervectoring (35b) sui siti remoti DSLAM è stata ulteriormente migliorata e, allo stesso tempo, è stata estesa l’interoperabilità per Long Reach VDSL.

