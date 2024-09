In occasione dell’IBC 2024, Adobe presenta una serie di update e miglioramenti relativi al workspace 3D di After Effects, che rendono più facile per i motion designer e gli editor video animare e unire gli oggetti 3D senza soluzione di continuità con le sequenze reali e gli elementi 2D. Da anni i consumatori uniscono risorse 2D e 3D in After Effects grazie all’integrazione con applicazioni di terze parti. Da adesso è possibile svolgere gran parte di questo lavoro direttamente all’interno di After Effects, contribuendo a snellire il flusso di lavoro e rendendo l’uso di elementi 3D molto più accessibile.

La risposta della community “motion design” è stata molto positiva, seguita da una serie di richieste di feature importanti. Abbiamo ascoltato la community in modo molto attendo, infatti, questi aggiornamenti sono una risposta diretta all’entusiasmo e alla passione degli utenti di After Effects.Sebbene i motion designer e gli editor video apprezzino lavorare con i modelli 3D, a volte questi possono apparire sfidanti nell’uso. Per rendere più semplice lavorare con i modelli 3D e farli integrare perfettamente negli ambienti 2D, Adobe ha presentato una serie di strumenti e comandi che rendono più facile che mai progettare in 3D e 2D simultaneamente. Inoltre, per gli utenti di After Effects, sono disponibili una varietà di modelli Substance 3D, Adobe Stock, market place online, che abilitano i motion designer a creare animazioni incorporate che vengono fornite con i modelli e immergersi nel mondo 3D.

Grazie a questi update i motion designer hanno a disposizione una gamma più ampia di tool per l’elaborazione di oggetti 3D nativi nell’area di lavoro. Tre nuove funzionalità importanti consentono ai designer di far sì che i loro oggetti 3D si integrino in modo perfetto e fotorealistico negli ambienti reali:

Animazioni 3D integrate : After Effects supporta ora animazioni 3D incluse nei modelli 3D importati. Gli artisti possono dare vita a personaggi e oggetti creati da software di animazione di terzi. È possibile importare facilmente modelli 3D (GLB o GLTF) con animazioni incorporate, come i rig scheletrici. Le animazioni keyframe e le deformazioni basate sulle fondamenta del tessuto osseo sono supportate in modo nativo e possono essere riadattate in modo fluido. Con le animazioni 3D incorporate, After Effects diventa un ottimo punto di partenza per i motion designer che vogliono iniziare a lavorare in 3D con l’applicazione di motion design che già conoscono e amano.

: After Effects supporta ora animazioni 3D incluse nei modelli 3D importati. Gli artisti possono dare vita a personaggi e oggetti creati da software di animazione di terzi. È possibile importare facilmente modelli 3D (GLB o GLTF) con animazioni incorporate, come i rig scheletrici. Le animazioni keyframe e le deformazioni basate sulle fondamenta del tessuto osseo sono supportate in modo nativo e possono essere riadattate in modo fluido. Con le animazioni 3D incorporate, After Effects diventa un ottimo punto di partenza per i motion designer che vogliono iniziare a lavorare in 3D con l’applicazione di motion design che già conoscono e amano. Ombre e colori ultra-realistici : After Effects introduce i catalizzatori di ombre che consentendo agli oggetti 3D di interagire in modo realistico con le riprese video. Le ombre proiettate dagli oggetti virtuali sull’ambiente vengono catturate con precisione. Le ombre colorate aumentano il realismo, poiché proiettate nel mondo reale, raramente sono una pura tonalità di nero o grigio.

: After Effects introduce i catalizzatori di ombre che consentendo agli oggetti 3D di interagire in modo realistico con le riprese video. Le ombre proiettate dagli oggetti virtuali sull’ambiente vengono catturate con precisione. Le ombre colorate aumentano il realismo, poiché proiettate nel mondo reale, raramente sono una pura tonalità di nero o grigio. Mappatura della profondità per i modelli 3D: Le mappe di profondità sono essenziali per la composizione di elementi 3D in filmati live-action. È possibile estrarre mappe di profondità da scene 3D avanzate semplicemente precomprimendo. Queste mappe codificano le informazioni sulla distanza di ciascun pixel, consentendo di ottenere in post-elaborazione effetti come la sfocatura della profondità di campo o la nebbia

Nuovi preset per l’animazione Con oltre 30 nuovi preset di animazione e uno per il calcolo dei numeri per le infografiche, i designer di After Effects possono dedicare meno tempo al keyframing di un’ampia gamma di animazioni e dedicare più tempo al motion design creativo. Supporto per la Fotocamera e le Luci nel pannello Proprietà Il pannello delle Proprietà velocizza i flussi di lavoro grazie alla presenza di comandi spesso utilizzati in un unico pannello contestuale. Tra le novità dell’autunno 2024, i designer possono ora regolare e controllare le loro telecamere e le luci nel pannello delle proprietà per perfezionare i loro motion design.

Prestazioni più rapide e un nuovo design

After Effects diventa inoltre più veloce con prestazioni UI/UX accelerate dall’hardware su Windows fino a 4 volte più rapide rispetto a prima, rendendo l’applicazione più fluida, più dinamica e più interattiva.

In After Effects (Beta) c’è anche un nuovo design, moderno e più coerente, così che i designer e gli editor passino meno tempo a imparare di nuovo a usare gli strumenti delle diverse applicazioni e più tempo a creare.

After Effects e Adobe Substance 3D Con l’espansione delle funzionalità 3D di After Effects, il workflow collegato a Substance 3D diventa ancora più potente. Insieme, questi strumenti possono migliorare significativamente la qualità visiva e la resa del crescente set di feature 3D di After Effects:

Substance 3D Painter: Ora è disponibile la funzione “Send to After Effects”, che consente di texturizzare con precisione i modelli 3D e di importarli direttamente nelle composizioni con un solo clic.

Substance 3D Sampler: Crea rapidamente materiali senza soluzione di continuità con mappe normali o genera luci ambientali IBL da fotografie, perfette per armonizzare gli elementi 3D nelle scene di After Effects per personalizzare gli ambienti e abbinare le location.

Risorse 3D Substance: Offre ai motion designer l’accesso a oltre 20.000 materiali parametrici, modelli 3D e luci d’ambiente pronti all’uso, con licenza

completa, per dare il via ai progetti 3D in After Effects.

Adding Substance 3D to your motion design workflow will make your 3D content in After Effects look better than ever. Any materials and textured models you createwith Substance will shine in

L’aggiunta di Substance 3D al flusso di lavoro del motion design renderà i contenuti 3D in After Effects più belli che mai. Tutti i materiali e i modelli texturizzati creati con Substance risplenderanno in After Effects e saranno perfetti in altre applicazioni 3D come Cinema 4D di Maxon, creando coerenza visiva in tutto il flusso di lavoro.

Disponibilità

Scoprite queste nuove funzioni 3D e di animazione ora presenti in After Effects. L’interfaccia utente moderna e rinnovata è ora disponibile in versione beta. Per ulteriori informazioni su come accedere alle applicazioni beta, visitate la pagina After Effects (beta).

Comunicato stampa.