A volte, si necessita fare un colpo d’urgenza per far conoscere i propri prodotti ai nuovi utenti, ma anche per richiamare i clienti che per vari motivi, non affluiscono più nei nostri store.

Ed è qui che Epic Games, con un colpo di coda, vuole catturare la nostra attenzione: 15 giorni di follie, in cui oltre a vari sconti, un gioco gratuito al giorno farà parte del “premio” per aver scaricato ed essersi loggati all’app Epic Store.

I giochi già disponibili, come da foto, sono Pillars of Eternity e Tyranny, e un nuovo gioco misterioso si appresta ad arrivare nelle prossima 4 ore circa. Per contrastare un pelo l’immensità di Steam (che pare il più amato dai gamers, anche per via degli anni di sviluppo) Epic già da tempo ha avviato una campagna per costruirsi una libreria a costo zero, e ora stando a un leak apparso in rete e proveniente dalla Spagna, torna alla carica alal fine di quest’anno con 15 titoli. E non parliamo di titoletti poco conosciuti, ma giochi tripla A.

State connessi dal 17 al 31 dicembre, date in cui verrà sfornata una pagnotta giocabile al giorno, considerando che -a differenza di Origin, PSN o Xbox Live per esempio- Epic non richiede nessun tipo di abbonamento per usufruire della vostra libreria e dei giochi che verranno erogati. Ecco una lista dei titoli che vedremo apparire da oggi:

Dying Light (17 dicembre)

Resident Evil 7 (18 dicembre)

The Witcher 3 (19 dicembre)

Mass Effect: Andromeda (20 dicembre)

Assassin’s Creed: Origins (21 dicembre)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (22 dicembre)

The Evil Within 2 (23 dicembre)

Far Cry 5 (24 dicembre)

Fallout 4 (25 dicembre)

Borderlands 3 (26 dicembre)

Monster Hunter: World (27 dicembre)

Dragon Age: Inquisition (28 dicembre)

Horizon: Zero Dawn (29 dicembre)

Ghost Recon: Breakpoint (30 dicembre)

Hitman 2 (31 dicembre)

Natale è in anticipo gamers, stay tuned.