Oggi, al CES 2022 Intel ha annunciato il più veloce processore per portatili al mondo, portando la propria architettura ibrida per la prima volta su una piattaforma mobile con i processori Intel Core di dodicesima generazione, fino al 40% più veloci rispetto alla precedente generazione. Intel ha lanciato 28 nuovi processori Intel Core per mobile di dodicesima generazione, che offrono numerose nuove funzionalità per creare laptop che rispondono a qualsiasi esigenza di calcolo, in qualsiasi luogo e senza compromessi.

Con la presentazione dell’intera gamma di processori Intel Core per desktop, la famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione rappresenta inoltre la più scalabile offerta che l’azienda abbia mai presentato, andando a formare la base per dispositivi consumer, aziendali, IoT (Internet of Things) e altre applicazioni.

“La nuova architettura ibrida di Intel aiuta ad accelerare l’innovazione e il futuro dei computer”, ha dichiarato Gregory Bryant, executive vice president e general manager, Intel Client Computing Group. “Con l’introduzione dei processori Intel Core di dodicesima generazione, diamo via libera a nuove esperienze e raggiungiamo record di prestazioni con il più veloce processore per laptop di tutti i tempi”.

Presentati i processori Intel Core di dodicesima generazione per mobile

Intel prosegue nel lancio di processori mobile all’avanguardia del settore con il lancio dei nuovi processori Intel Core H-series di dodicesima generazione, primo fra tutti l’Intel Core i9-12900HK, non solo la migliore piattaforma mobile per il gaming al mondo, ma anche il più veloce processore mobile mai creato.

Associando i Performance-core (P-core) e gli Efficient-core (E-core) con l’assegnazione intelligente delle priorità nei carichi di lavoro e con la distribuzione della loro gestione per mezzo di Intel® Thread Director3, il nuovo Intel Core i9-12900HK migliora le prestazioni dei sistemi nelle applicazioni single-thread e multi-thread.

Basati sul processo Intel 7, i nuovi processori H-series di dodicesima generazione offrono:

Frequenze fino a 5 GHz, 14 core (6 P-core e 8 E-core) e 20 thread che rendono l’Intel Core i9-12900HK di dodicesima generazione il processore mobile più veloce al mondo. Prestazioni al top rispetto alla generazione precedente di Intel e alla concorrenza.

Prestazioni estese per esperienze di gaming senza precedenti con i migliori titoli, e strumenti per la creazione di contenuti. La nuova Intel Core serie H di dodicesima generazione è la migliore piattaforma di mobile gaming al mondo, con un gameplay fino al 28% più veloce rispetto al precedente leader di mercato, Intel Core i9-11980HK. Intel Core H-series di dodicesima generazione è più che all’altezza delle esigenze dei creatori di contenuti, grazie a prestazioni fino al 43% più elevate nel rendering 3D rispetto alla generazione precedente di processori.

Ampio supporto per i moduli di memoria DDR5/LPDDR5 e DDR4/LPDDR4 fino a 4800 MT/s – per la prima volta nei processori H-series mobile.

Connettività circa tre volte più veloce 4 su esclusivi canali ad alta velocità senza interferenza con tecnologie Wi-Fi precedenti. L’utilizzo di Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) 5 , integrato nel sistema, dà agli utenti la libertà di lavorare e studiare da casa e di rilassarsi con uno streaming di alta qualità e senza interruzioni.

su esclusivi canali ad alta velocità senza interferenza con tecnologie Wi-Fi precedenti. L’utilizzo di Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) , integrato nel sistema, dà agli utenti la libertà di lavorare e studiare da casa e di rilassarsi con uno streaming di alta qualità e senza interruzioni. Il supporto a Thunderbolt™ 4 offre velocità di trasferimento dati fino a 40Gbps e la connettività con molteplici monitor 4K e accessori.

Progettati per i gamer più appassionati, per i creatori di contenuti e per i progettisti che desiderano portare le prestazioni del proprio laptop a un livello superiore, i nuovi processori Intel Core H-series mobile di dodicesima generazione offrono prestazioni a livello di un desktop anche in mobilità. Saranno disponibili a partire da febbraio 2022.

L’ampia famiglia di processori mobile Intel Core di dodicesima generazione include anche i nuovi processori U-series e P-series. Con un massimo di 14 core e 20 thread, e dotati di grafica integrata Intel® Iris® Xe, i nuovi processori P-series funzionano a una potenza di base di 28 W e sono progettati per i laptop thin-and-light ad alte prestazioni, mentre i processori U-series funzionano a 9 a 15 W e hanno un fattore di forma ottimizzato per laptop thin-and-light. Questi processori mobile sono realizzati specificamente per offrire elevate prestazioni nei laptop thin-and-light e per i dispositivi con fattori di forma avanzati che gli OEM presenteranno nel 2022, inclusi PC pieghevoli, 2-in-1, detachable e altri.

Costruiti per gestire carichi di lavoro quotidiani simultanei, produttività aziendale e persino i giochi in alta definizione (FHD), questi processori Intel Core U- e P-series mobile di dodicesima generazione saranno disponibili nel primo trimestre del 2022, sia nei dispositivi progettati per Windows sia in quelli basati sul sistema operativo Chrome.

Nuove aggiunte alla famiglia di processori Intel Core Desktop di dodicesima generazione e nuove piattaforme

Oggi, 22 nuovi processori si aggiungono alla famiglia degli Intel Core desktop di dodicesima generazione, da Intel Core i9 a Pentium e Celeron. Questi processori (65 watt e 35 watt) offrono potenza scalabile e prestazioni eccezionali per il gaming, la creazione di contenuti e la produttività. Intel ha inoltre presentato i nuovi dispositivi di raffreddamento Intel® Laminar Cooler che accompagnano i nuovi processori da 65 watt.

Inoltre, Intel ha presentato i nuovi chipset Intel® H670, H610 e B660 che supporteranno un’ampia gamma di processori per il segmento consumer. I nuovi chipset offrono molte delle straordinarie funzionalità della piattaforma della serie Z, come le linee PCIe 4.0, Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) integrato e Intel® Volume Management Device (VMD), oltre al supporto per l’overclocking della memoria.

Nuove esperienze per un mondo in mobilità con Intel Evo

Il lancio dei processori Intel Core mobile di dodicesima generazione porta anche aggiornamenti alla piattaforma Intel Evo per laptop e altri formati mobile, certificati per le specifiche della terza edizione e i Key Experience Indicator (KEI) del programma di innovazione Project Athena di Intel. Si prevede che oltre 100 dispositivi basati su processori Intel Core mobile di dodicesima generazione, inclusi nuovi display pieghevoli e, per la prima volta, H-series U-series e P-series, saranno certificati Intel Evo e la maggior parte sarà disponibile sul mercato nella prima metà del 2022.

Oltre alla velocità di risposta, alla durata effettiva della batteria, alla riattivazione istantanea e alla ricarica rapida, una muova serie di requisiti di sistema e test denominati “intelligent collaboration” viene aggiunta alle specifiche della terza edizione. L’intelligent collaboration garantisce un’esperienza migliorata quando si collabora tramite app di videoconferenza su un PC grazie a tecnologie come la cancellazione del rumore di fondo basata si AI, Intel Wi-Fi 6E (Gig+ integrato), Intel® Connectivity Performance Suite6 ed effetti di imaging opzionali nella fotocamera accelerati da AI

Per estendere l’esperienza agli accessori, Intel ha annunciato il programma Engineered for Intel® Evo™ e Intel® Evo™ vPro® per creare esperienze end-to-end supportate dalla co-progettazione con Intel e test per Thunderbolt™ e accessori Bluetooth.

Piattaforma Intel vPro: costruita per tutte le aziende

Con oltre 15 anni di esperienza nel fornire elevate prestazioni e sicurezza basata su hardware, Intel presenta nuove versioni della piattaforma Intel vPro® per offrire alle imprese un approccio su misura che tragga beneficio dalle prestazioni dei processori Intel Core di dodicesima generazione.