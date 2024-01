Jabra si appresta a presentare al CES di Las Vegas una serie di importanti aggiornamenti che migliorano la user experience della gamma dei suoi ultimi auricolari wireless: Elite 8 Active ed Elite 10.

Gli aggiornamenti, che saranno disponibili a gennaio, includeranno un selettore on/off di facile utilizzo per le funzioni Adaptive Active Noise Cancellation (ANC), HearThrough e Sidetone, oltre a nuove indicazioni vocali. Questo consentirà una maggiore interazione e permetterà agli utenti di adattare gli auricolari alle proprie preferenze individuali. Inoltre, sarà possibile personalizzare il nome dei dispositivi.

Entro marzo, gli utenti potranno invece usufruire di un’ottimizzazione della qualità delle chiamate degli Elite 10 negli ambienti più movimentati e potenzialmente rumorosi come uffici, ristoranti e strade trafficate. I più recenti algoritmi di soppressione del rumore di Jabra sono infatti progettati per identificare e ridurre le voci di sottofondo, garantendo conversazioni ininterrotte.

I miglioramenti apportati da Jabra all’Adaptive ANC degli Elite 8 Active abbinati alla funzione HearThrough renderanno gli auricolari ancora più efficaci nel loro utilizzo in condizioni di clima ventoso. Questo grazie alla tecnologia aggiornata di rilevamento del rumore del vento.

L’annuncio al CES 2024 di questi importanti aggiornamenti rafforza l’impegno di Jabra nella ricerca di una continua innovazione e nel fornire agli utenti esperienze audio senza pari, sia che si tratti di nuovi prodotti, che di aggiornamenti del software che, per il 2024, non solo migliorano la qualità dell’audio, ma anche la funzionalità complessiva e le performance degli auricolari di ultima generazione di Jabra.

Ehtisham Rabbani, Head of Consumer Products di Jabra, ha dichiarato: “Il nostro impegno nei confronti degli utilizzatori finali è costante. Ascoltiamo attivamente i feedback del mercato, e questi alimentano la nostra volontà di migliorare continuamente la user experience. Come Jabra, forniamo miglioramenti continui per tutta la durata di vita dei nostri prodotti, in modo che i nostri utenti sperimentino sempre il meglio della nostra offerta”.

Questi aggiornamenti saranno disponibili in due diversi momenti: il primo a gennaio 2024, e il secondo a marzo 2024. Gli aggiornamenti si effettuano tramite l’app Sound+ e saranno disponibili per tutti gli utenti, inclusi i nuovi, senza costi aggiuntivi.

Comunicato stampa