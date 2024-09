Razer annuncia le cuffie da gioco Razer Kraken V4 e Razer Kraken V4 X. Parte di una famiglia presente da 12 anni sul mercato con oltre 20 milioni di vendite a livello globale, ne rappresentano l’ultima evoluzione. Conosciuta per aver ridefinito l’audio dei giochi immersivi, offre caratteristiche innovative, effetti di luce sorprendenti e opzioni di connettività versatili, per una gaming experience definitiva.

3 modalità di connettività per il massimo della versatilità.

Le Razer Kraken V4 supportano le connessioni Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth e USB, offrendo un audio senza interruzioni su tutti i dispositivi, tra cui PC, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck e dispositivi mobile. Questa versatilità garantisce un’immersione totale grazie alla connessione wireless ultraveloce a 2,4 GHz, al Bluetooth o a una connessione USB cablata per un gameplay continuo.

Microfono retrattile Razer HyperClear Super Wideband – qualità vocale di livello professionale.

Integrando la tecnologia derivata dalle famose Razer BlackShark V2 Pro, il microfono retrattile HyperClear Super Wideband cattura incredibili dettagli vocali. Grazie alla copertura di una gamma di frequenze più ampia, garantisce una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale per una comunicazione chiara e naturale, rimanendo completamente a filo con i padiglioni auricolari quando viene retratto per un look elegante e discreto.

Driver Razer TriForce in titanio da 40 mm

Dotate dei driver TriForce in titanio da 40 mm brevettati da Razer, le Kraken V4 emettono alti, medi e bassi eccezionali che non si confondono, offrendo un’esperienza di ascolto ricca per un’immersione più profonda. Il design a triplo driver assicura un audio potente e dinamico che esalta ogni momento di gioco.

THX Spatial Audio – suono posizionale immersivo.

Grazie all’audio spaziale THX, le Kraken V4 offrono un suono surround 7.1 avanzato, con un audio posizionale realistico che ottimizza il sound design dei giochi. Inoltre, grazie a un palcoscenico più ampio e ai profili di gioco THX personalizzati per oltre 60 titoli famosi, i gamer possono immergersi direttamente nell’azione con impostazioni personalizzate che rendono ogni dettaglio ancora più vivo e realistico.

Bilanciamento gioco/chat per un controllo audio perfetto.

Le Kraken V4 sono dotate di un pulsante per il bilanciamento tra gioco e chat che non solo consente di effettuare regolazioni rapide al volo, ma offre anche un controllo preciso sul mix di volume tra l’audio del gioco e le comunicazioni vocali. In questo modo i giocatori possono facilmente gestire e bilanciare i livelli tra i suoni in game e la chat per evitare di sovraccaricare l’audio durante i momenti critici dell’azione.

Splendida illuminazione a 9 zone del padiglione auricolare.

Le Kraken V4 sono le prime cuffie da gioco Razer a offrire un’illuminazione a 9 zone dei padiglioni auricolari grazie a Razer Chroma™ RGB. Tramite l’accesso a 16,8 milioni di colori, è possibile ottenere nuovi effetti di illuminazione, tra cui i preset “Wheel”, “Starlight” e “Fire”, che in precedenza non erano disponibili con l’illuminazione a zona singola. Gli utenti possono personalizzare ogni singola area tramite Chroma Studio, applicare le impostazioni preferite e godersi gli effetti luminosi su oltre 300 giochi e 500 dispositivi di più di 50 partner.

Razer Kraken V4 X.

A complemento delle Kraken V4 wireless in arrivo anche le Razer Kraken V4 X, cuffie gaming RGB cablate che offrono un comfort duraturo e audio immersivo simile.

Le Kraken V4 X sono dotate di driver Razer TriForce da 40 mm per un audio potente e realistico e di un microfono Razer HyperClear Cardioid retrattile per una migliore acquisizione della voce. Grazie all’audio surround 7.1 avanzato, le Kraken V4 X offrono un’acustica fedele alla realtà, ottimizzando il design del suono dei giochi. I cuscinetti in tessuto ibrido e similpelle in memory foam garantiscono comfort e isolamento dal rumore superiori, consentendo ai gamer di godersi ore di gioco ininterrotto. Il cavo convertibile Type C e Type A assicura una versatilità multipiattaforma ed è alimentato da Razer Chroma™ RGB per una maggiore personalizzazione visiva.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Kraken V4

€199,99

Razer.com, RazerStore, rivenditori autorizzati

Per maggiori informazioni sulle Razer Kraken V4, visitare Razer.com.

Razer Kraken V4 X

€89,99

Disponibili in Q3 2024

Per maggiori informazioni sulle Razer Kraken V4 X, visitare Razer.com.