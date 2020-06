Activision ha da poche ore celebrato il lancio della Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare divulgando due nuovi video attraverso i quali è possibile scoprire tutte le novità del Battle Pass e dei nuovi contenuti disponibili.

Con ogni acquisto del Battle Pass sono forniti quattro sblocchi immediati al livello 0. Ecco cosa includono:

L’Operatore Price: Non appena acquisti il Battle Pass, sblocchi Price come Operatore giocabile per Multiplayer, per le Special Ops e per Warzone. Viene fornito con una skin Operatore, “The Captain” e più contenuti vengono sbloccati completando la sua Missione Operatore: le skin “Midlands” e “Premier”, un biglietto da visita e una clip vocale.

Non appena acquisti il Battle Pass, sblocchi Price come Operatore giocabile per Multiplayer, per le Special Ops e per Warzone. Viene fornito con una skin Operatore, “The Captain” e più contenuti vengono sbloccati completando la sua Missione Operatore: le skin “Midlands” e “Premier”, un biglietto da visita e una clip vocale. La skin Rodion “Cascade”: Rodion, lo spietato Operatore di Spetsnaz, con la skin “Cascade”. Completando la sua missione di Operatore, sblocchi la skin “Swamp Moss” e “Masquerade”, una clip vocale e un biglietto da visita.

Rodion, lo spietato Operatore di Spetsnaz, con la skin “Cascade”. Completando la sua missione di Operatore, sblocchi la skin “Swamp Moss” e “Masquerade”, una clip vocale e un biglietto da visita. Battle Horn: L’aggressività al volante non è un problema in Warzone. Ma perché urlare “Muoviti!” quando si ha un rumoroso oggetto come il corno da battaglia “Ride of the Valkyries”. Equipaggia con il corno da battaglia il tuo veicolo preferito per un’esplosione musicale aggressiva che puoi attivare dal posto di guida.

L’aggressività al volante non è un problema in Warzone. Ma perché urlare “Muoviti!” quando si ha un rumoroso oggetto come il corno da battaglia “Ride of the Valkyries”. Equipaggia con il corno da battaglia il tuo veicolo preferito per un’esplosione musicale aggressiva che puoi attivare dal posto di guida. Incremento del 10% di PE: Hai letto bene. Tutti i giocatori che possiedono il Battle Pass attivano automaticamente un bonus XP che fornisce il 10% di bonus XP, per tutta la stagione.

Questi sblocchi immediati sono una grande ricompensa per iniziare bene la Stagione 4. Ma c’è ancora molto altro da scoprire nei 100 livelli di contenuti.

Inoltre, la Stagione 4 offrirà armi GRATUITE, progetti di armi e personalizzazioni che possono essere sbloccate semplicemente giocando:

Due nuove armi, GRATUITE

Guadagna nuove armi di base per due classi di armi amate dai fan, entrambe sbloccabili e utilizzabili gratuitamente!

‘Fennec’ SMG: al livello 15 – Con la sua velocissima cadenza di tiro, il Fennec mantiene ancora un rinculo regolare per aiutare i colpi successivi a rimanere sul bersaglio. Coloro che amano correre e sparare per la mappa saranno entusiasti di questo SMG a fuoco rapido.

‘CR-56 AMAX’ AR: al livello 31 – Questo nuovo fucile d’assalto è leggero, potente e completamente automatico; il CR-56 AMAX può essere la tua nuova arma preferita. Mortale nel combattimento a medio raggio, e con una varietà di opzioni di configurazione in Scontro, personalizzare per adattarlo al tuo stile di gioco in Multiplayer e Warzone.

Vava Vroom: skin per veicoli

Il Battle Pass contiene anche skin di livello superiore per i veicoli ATV, SUV, Cargo Trucks ed Elicotteri. Scopri quali sono le nuove skin per veicoli disponibili da sbloccare nella Stagione 4:

“Ambush Alley”: al livello 26 – Sorvegliare l’aeroporto di Verdansk o mantenere un basso profilo durante la caccia? Equipaggia il tuo veicolo con la skin “Ambush Alley” per nasconderti con questo mimetico color sabbia: perfetto per attacchi a sorpresa.

GRATIS “Eagle Rock”: al livello 39 – Decora il tuo veicolo con un paesaggio desertico vecchia scuola, con tanto di aquila calva e i colori di un tramonto.

“From the Ashes”: al livello 75 – Sbloccalo se c’è caldo! (C’è caldo). “From the Ashes” renderà il tuo veicolo infuocato e darà l’impressione che sia in fiamme, eppure ne avrai ancora il controllo.

Operatori con stile

Il Battle Pass della Stagione 4 include skin uniche per mostrare personalità con nuovi look alla moda per alcuni dei combattenti della Coalizione e dell’Alleanza.

Skin “Wind River” Talon: al livello 20 – Questa skin dalla vestibilità morbida è un ottimo look per Talon, completo di giacca in denim, camicia di flanella, guanti tattici e cuffiette. Completa la sua missione di Operatore per sbloccare le skin “Northwest Passage” e “Yukon” di Talon, la clip vocale “Live on the Land” e un nuovo biglietto da visita.

Skin “Counter Point” Azur: al livello 40 – Anche la tempesta di sabbia più pericolosa non può competere con Azur, il trafficante d’armi. Questo abbigliamento tattico è adatto a contrastare il vento e la sabbia negli occhi. Sblocca la misteriosa skin “Counter Point” e poi completa la missione dell’Operatore per sbloccare anche quella dell’operatore “Karakoram” e “Black Bursar”, una clip vocale e un biglietto da visita.

INOLTRE, non scordarti il tuo orologio. Il Battle Pass della Stagione 4 è ricco di orologi unici per qualsiasi Operatore, come il “Mini Map” GRATUITO (livello 34), il cruscotto a tema “Redline” (livello 62) o l’estremamente analogico “Sortie” (livello 93).

Progetti di armi … per un completo Takeover.

Il Battle Pass offre versatili progetti di armi per affrontare i combattimenti sia in Multiplayer che in Warzone. Scopri nuovi modi e punti di forza per gestire le battaglie con ogni progetto. E, con le personalizzazioni dell’Armaiolo ora disponibili e la possibilità di mixare e abbinare i progetti all’interno delle classi di armi, non c’è momento migliore per sbloccare tutti i progetti di armi che riesci!

Di seguito, abbiamo elencato solo alcuni progetti dell’incredibile e variegato arsenale di armi disponibili nel Battle Pass.

“Glacial Polish” SMG: livello 42 – Rimani sull’attenti con un nuovo SMG! Il progetto “Glacial Polish” mantiene i tuoi spari silenziosi, ma rende nota la tua presenza con il suo fascio di luce bianca accecante e gli attacchi ottici.

GRATIS “Brookside” Sniper: livello 81 – Un blu freddo come il ghiaccio per i cecchini che rimangono calmi sotto pressione, il progetto “Brookside” è uno strumento preciso e mortale. Ed è disponibile GRATUITAMENTE al livello 81.

INOLTRE, un progetto Fire LMG!

Sblocca la “Phoenix Ignition” al livello 95, per sparare ai nemici in Warzone e Multiplayer. Questo progetto LMG Leggendario è stato progettato per la precisione e la portata, il che lo rende una buona opzione per le battaglie di Warzone. Oppure attacca il nemico in Multiplayer e fai affidamento sul grave danno naturale del “Phoenix Ignition”.

Al livello 100: la skin “Nightfall” di Price E ALTRO ANCORA

Altri contenuti di Captain Price arrivano alla fine del Battle Pass della Stagione 4. Ma non è tutto quello che si trova al livello 100. Raggiungi il 100imo livello per sbloccare più contenuti per Captain Price, un nuovo progetto di armi, una nuova skin per veicolo e altro ancora. Ecco cosa aspettarti:

La skin “Nightfall” di Price & la Missione Operatore: Quando cala la notte, questa skin permette a Price di rimanere mimetizzato. Sblocca la skin “Nightfall” e completa la missione da Operatore del livello 100 di Captain Price per sbloccare le skin “Phantom” e “Dead of Night”. Ogni skin viene equipaggiata con un paio di occhiali per la visione notturna personalizzati.

Quando cala la notte, questa skin permette a Price di rimanere mimetizzato. Sblocca la skin “Nightfall” e completa la missione da Operatore del livello 100 di Captain Price per sbloccare le skin “Phantom” e “Dead of Night”. Ogni skin viene equipaggiata con un paio di occhiali per la visione notturna personalizzati. Il progetto fucile d’assalto “Emissary”: Questo fucile d’assalto crepuscolare è completo di dettagli in oro sulla canna, per un’arma ben camuffabile ma con un tocco di lucentezza.

Questo fucile d’assalto crepuscolare è completo di dettagli in oro sulla canna, per un’arma ben camuffabile ma con un tocco di lucentezza. La skin per veicoli “ The Green Monster”: Questa skin elegante e color trifoglio susciterà sicuramente invidia nelle Special Ops e in Warzone. Usala ogni volta che ti senti fortunato.

“ Questa skin elegante e color trifoglio susciterà sicuramente invidia nelle Special Ops e in Warzone. Usala ogni volta che ti senti fortunato. L’emblema della Stagione 4: Captain Price, emblema della Stagione 4 si trova solo al livello 100 del Battle Pass. Quando finisci il Battle Pass, utilizzalo! Dice ai nemici che la tua mente è sempre attiva.

Una skin tutta italiana!

Il Battle Pass della Stagione 4 includerà anche una skin tutta italiana: quella dei Lagunari, l’unico reparto d’assalto anfibio dell’Esercito Italiano. I lagunari sono moderni custodi della gloriosa tradizione dei “Fanti da Mar” della “Serenissima” Repubblica di Venezia, dei quali hanno ereditato i vessilli, il grido di battaglia, lo spirito ed il temperamento. Tra le loro caratteristiche uniche c’è la capacità di operare in vari contesti, tra cui l’ambiente terrestre, quello marino, lagunare e fluviale. Le loro mimetiche saranno disponibili all’interno del Battle Pass della Stagione 4, come skin per il personaggio base (Mil-Sim skin).

Ora, ottieni il tuo Battle Pass …

Per accedere a tutti i livelli del Battle Pass e sbloccare oltre 100 premi, come le Missioni Operatore, gli oggetti di identità, i Token XP e altro ancora, acquista oggi stesso il Battle Pass per 1000 punti COD.

Più giochi nella Stagione 4, più elementi sbloccherai, oltre a più di 1300 punti COD.

Oppure, puoi scegliere di ritirare il Battle Pass Bundle, che comprende 20 salti di livello! Sblocca subito oggetti come il Fennec SMG, il progetto LMG “Sunset Hue” e la skin di Talon “Wind River”.

Il nuovo Battle Pass è disponibile esclusivamente per tutta la durata della Stagione 4.