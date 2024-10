Call of Duty: Black Ops 6 si prepara a ridefinire l’esperienza di gioco con un arsenale senza precedenti e un sistema di equipaggiamento completamente rinnovato. Al lancio, i giocatori avranno accesso a un impressionante arsenale di 33 armi diverse, di cui 12 completamente inedite per il franchise.

Un totale di 25 armi primarie suddivise in 7 fucili d’assalto, 6 mitragliette SMG, 2 fucili a pompa, 3 mitragliatrici leggere LMG, 4 fucili da tiratore e 3 fucili di precisione. L’equipaggiamento secondario è composto da 6 armi che includono 4 pistole e 2 lanciatori. Infine 2 armi da mischia con coltello e mazza da baseball.

Il sistema Gunsmith è stato ottimizzato con un’interfaccia più intuitiva e accessibile, 11 diverse tipologie di accessori disponibili al lancio e la personalizzazione dettagliata per ogni arma; il sistema di progressione con lo sblocco graduale delle armi è basato sul livello giocatore. Loadout predefiniti disponibili fin dall’inizio e Loadout personalizzabili dal livello 4; sono stati rinnovati con ricompense l’equipaggiamento tattico e letale con dispositivi tattici riutilizzabili per raccolta informazioni e supporto, equipaggiamento letale per danneggiare i nemici e sistema Scorestreak.

Il nuovo sistema di personalizzazione permette ai giocatori di creare loadout perfettamente adattati al proprio stile di gioco, con la possibilità di utilizzare la wildcard “Overkill” per equipaggiare due armi primarie contemporaneamente.

