Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; l’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale del nuovo chassis HAF 700 EVO.

Ultimo nato della celebre linea High Air Flow, nata nel lontano 2008, HAF 700 EVO si pone l’obiettivo di riportare agli antichi fasti una delle serie di Cooler Master che hanno maggiormente lasciato il segno nella storia del PC DIY, contraddistinta per le sue doti di espandibilità, per la razionalità e ampiezza degli spazi interni e per le innegabili doti di raffreddamento.

La linea dell’HAF 700 EVO, massiccia e spigolosa, non tradisce le sue origini: il suo aspetto lascia trasparire un mix di robustezza e di aggressività molto apprezzato dai gamers e dai modders… con uno sguardo al futuro, pur rimanendo fedele alle sue radici.

Il case offre il meglio della tecnologia e del design della serie HAF, è stato progettato per realizzare sistemi ad alte prestazioni ed è in grado di ospitare e mantenere ad una temperatura costante tutti i componenti di ultima generazione.

HAF 700 EVO è stato accuratamente progettato per garantire un flusso d’aria ottimale già nella configurazione originale, il rinomato design di raffreddamento dei modelli HAF di prima generazione è stato preservato e ampliato in modo tale da essere in grado di ospitare ben diciotto ventole da 120 mm o radiatori fino a 480 mm. Il suo spazio interno consente l’installazione di schede madri SSI-EEB e delle più lunghe schede grafiche disponibili sul mercato, con un ampio spazio rimanente per i dischi rigidi in un vasto assortimento di configurazioni.

Rispetto ai case HAF di prima generazione, HAF 700 EVO si concentra maggiormente sul miglioramento dell’esperienza d’uso, in modo che gli utenti possano immergersi completamente nella gioia derivata dal “PC fai-da-te”.

Le lame di aspirazione, realizzate in vetro temperato, offrono un’estetica dal grande impatto visivo e garantiscono nello stesso tempo un raffreddamento molto efficiente.

Nato nell’era del fai-da-te per PC, in cui i vari livelli di design toolless sono molto comuni, HAF 700 EVO si eleva al di sopra degli altri case ridefinendo cosa significa essere veramente toolless.

Aggiornato con diversi dettagli in attesa di brevetto, HAF 700 EVO consente di installare staffe multifunzione, PSU e persino la GPU senza attrezzi, consentendo un’installazione semplice e un’esperienza utente davvero immersiva. Esternamente, le lame di aspirazione in vetro temperato e Iris offrono stimolazione visiva e la grande opportunità per gli appassionati di spingere al massimo la propria fantasia.

Grazie alla tecnologia Gen2 ARGB utilizzata, ogni singolo LED può essere controllato in modo indipendente e IRIS può essere impostato per visualizzare le statistiche del sistema oppure personalizzato con foto o video personali.

HAF 700 EVO sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà del mese di Marzo a un prezzo al pubblico consigliato pari a 499 € IVA inclusa.

Per maggiori informazioni: https://www.coolermaster.com