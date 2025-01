Cooler Master ha presentato al CES 2025 le nuove serie di dissipatori d’aria V-Series e V-Lite, progettati per assomigliare esteticamente ai blocchi motore di auto e camion ad alte prestazioni. Questi dissipatori sono principalmente composti da piastre superiori particolarmente elaborate che imitano il cofano del motore o le teste dei cilindri, complete di manovelle e collettori d’aria e di scarico fittizi. Un design comune tra tutti i modelli di dissipatori è che sono tutti di tipo tower con una singola stack di alette e dotati di due ventole configurate in modalità push-pull per la ventilazione. I principali fattori che li differenziano sono la dimensione della stack di alette, la dimensione delle ventole e il numero di heatpipe.

La serie di dissipatori è guidata dal V10 3DHP, che presenta un’ampia stack di alette in grado di dissipare il calore dalla CPU utilizzando ben dieci heatpipe in rame da 6 mm di spessore. TechPowerUp ha inoltre avvistato il V6 3DHP, ancora più compatto, con sei heatpipe, e il dissipatore più piccolo della serie, il V4 3DHP, dotato di quattro heatpipe da 8 mm di spessore. A fianco di questi, troviamo la serie V-Lite. Le piastre superiori di questi dissipatori sembrano imitare i coperchi motore a cofano delle auto di produzione, ma senza i collettori fittizi.

Il V-Lite V6 è dotato di sei heatpipe, mentre il V-Lite V4 ne ha quattro. Entrambi non hanno illuminazione particolare sulle ventole, ma le piastre superiori sono decorate con un tocco di RGB.