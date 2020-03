La sezione premium di Pornhub sarà gratis per tutti gli italiani per un mese. Questo è quanto appare direttamente sul famoso sito pornografico allo scopo di dare una…mano a tutta la popolazione a superare il periodo “particolare” e invogliargli a stare chiusi in casa allo scopo di combattere la diffusione del Covid-19.

L’area riservata di Pornhub sarà quindi accessibile con contenuti esclusivi e in alta definizione da guardare gratuitamente, per tutto il mese di marzo, con una semplice registrazione e senza dover inserire i dati della carta di credito. Tanti i contenuti interessanti in 1080p e in 4K, come il profilo di Kendra Lust, Asa Akira, Danika Mori e Ryan Creamer per i profili femminili.

FORZA ITALIA, WE LOVE YOU!

Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza.

Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito