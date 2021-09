CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, content creator ed appassionati di PC, oggi ha presentato due nuove serie che si aggiungono alla famosa linea di memorie DDR4 VENGEANCE: CORSAIR VENGEANCE RGB RT e CORSAIR VENGEANCE RGB RS. Le memorie VENGEANCE RGB RT saranno inizialmente disponibili con frequenze fino a 4600 Mhz e configurazioni fino ad un massimo di 256 GB, mentre le memorie VENGEANCE RGB RS arriveranno fino a 3600 Mhz di frequenza con kit massimi di 128 GB.

Entrambe le serie sono caratterizzate da un nuovo sorprendente design con illuminazione RGB dinamica, oltre che da nuovi e riprogettati profili dei dissipatori, aspetti che rendono questi moduli ancora più accattivanti ed adatti alle configurazioni più audaci. Oltre all’aspetto esteriore di design, le serie VENGEANCE RGB RT e VENGEANCE RGB RS proseguono la tradizione CORSAIR nella realizzazione di prodotti ad elevate prestazioni e di qualità. I moduli infatti utilizzano chip di memoria selezionati scrupolosamente per ottenere prestazioni ed overclocking estremi, e sono supportati da una garanzia a vita limitata.

Ottimizzata soprattutto per le schede madri AMD DDR4, la serie VENGEANCE RGB RT garantisce tempi di risposta ultraveloci e larghezza di banda massima, senza tralasciare un accattivante design. La barra luminosa panoramica integra dieci LED RGB regolabili singolarmente che garantiscono un’illuminazione uniforme ed avvolgente, impreziosendo la tua configurazione con straordinari effetti RGB. Disponibili nelle varianti grigio piombo e bianco, entrambi i modelli sono dotati del caratteristico dissipatore di calore in alluminio bicolore per raffreddare efficacemente il modulo.

Se associata ad una scheda madre AMD compatibile, la memoria VENGEANCE RGB RT configura automaticamente la massima velocità supportata dal sistema, offrendo quindi tempi di caricamento più rapidi, migliori prestazioni in attività multitasking e altro ancora, il tutto senza mettere mani al BIOS. Perfetta sia per gli esperti più ambiziosi che per gli appassionati alle prime armi, la memoria VENGEANCE RGB RT offre uno splendido design e prestazioni eccezionali, garantendo allo stesso tempo la compatibilità con tutte le moderne schede madri AMD.

La memoria VENGEANCE RGB RS invece garantisce prestazioni eccezionali sia sulle schede madri Intel che su quelle AMD DDR4. La barra luminosa panoramica integra sei LED RGB regolabili singolarmente che diffondono l’illuminazione in modo uniforme e sono in grado di riprodurre effetti strabilianti grazie ai profili preimpostati. Il dissipatore in alluminio riduce efficacemente il calore anche durante i carichi più intensi, per consentirti di sfruttare al massimo la memoria senza preoccuparti dei cali di prestazione. Le memorie della serie VENGEANCE RGB RS supportano anche il protocollo Intel XMP 2.0 che attiva frequenze e prestazioni più elevate grazie ad una procedura di configurazione semplificata.

Sia le memorie della serie VENGEANCE RGB RT che i modelli VENGEANCE RGB RS continuano quindi la pluripremiata tradizione CORSAIR come produttore di moduli ad alte prestazioni ad alta frequenza, il tutto accompagnato dalla leggendaria affidabilità, aspetti per cui l’azienda è rinomata in tutto il mondo. Grazie al PCB personalizzato che fornisce un segnale stabile di alta qualità, ogni chip di memoria viene selezionato scrupolosamente per garantire prestazioni ed overclocking estremi. L’illuminazione RGB di ciascun modulo è completamente personalizzabile tramite il software CORSAIR iCUE e può essere sincronizzata con tutti i dispositivi del sistema compatibili, per ottenere effetti di illuminazione spettacolari.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare immediatamente le unità CORSAIR VENGEANCE RGB RT e VENGEANCE RGB RS sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

CORSAIR VENGEANCE RGB RT e VENGEANCE RGB RS sono coperte da una garanzia a vita limitata e sono supportate dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati di CORSAIR VENGEANCE RGB RT e VENGEANCE RGB RS, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

