FREMONT, CA, 16 giugno 2020 – CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, oggi ha annunciato il lancio del nuovo PC gaming compatto CORSAIR ONE a100, il primo computer della pluripremiata serie di PC desktop con fattore di forma ridotto CORSAIR ONE ad essere dotato del potente processore AMD Ryzen 3000 Series. Grazie alla CPU Ryzen di terza generazione in grado di offrire incredibili prestazioni sia in single-thread che in multi-thread, alla scheda grafica GeForce RTX di NVIDIA ed alla moltitudine di componenti premium CORSAIR, CORSAIR ONE a100 raggiunge livelli di produttività eccezionali durante la creazione di contenuti e fornisce un’esperienza di gioco straordinaria, il tutto racchiuso in un elegante chassis che occupa meno spazio di un laptop.

Il nuovo CORSAIR ONE a100 è disponibile in tre configurazioni, ciascuna dotata di un processore Ryzen 3000 Series diverso, tra cui la CPU AMD Ryzen 9 3900X a 12 core e 24 thread e la CPU AMD Ryzen 9 3950X a 16 core e 32 thread, che utilizza l’architettura Zen 2 per incrementare le prestazioni e l’efficienza quando nel lavoro o nel gioco si eseguono contemporaneamente più applicazioni complesse. Le elevate prestazioni e la tecnologia raytracing in tempo reale delle schede video, NVIDIA GeForce RTX o GeForce RTX 2080 Ti, danno vita ad effetti grafici incredibilmente realistici. In aggiunta, ogni CORSAIR ONE a100 dispone dei pluripremiati componenti CORSAIR, tra cui unità di memoria DDR4 VENGEANCE LPX da 3.200 MHz e 32 GB ottimizzate per AMD Ryzen 3000 ed un SSD Force MP600 NVMe M.2 che sfrutta al massimo le potenzialità di banda PCIe 4.0. Al pari delle altre soluzioni CORSAIR ONE, il modello a100 racchiude tutta questa potenza in un case che occupa meno di un quarto del volume di un PC desktop convenzionale, mantenendo al contempo la temperatura sotto controllo grazie ad un sistema brevettato di raffreddamento a liquido a convenzione assistita.

“A partire dalla recente uscita dei processori AMD Ryzen 3000 Series, i clienti hanno continuato a chiederci quando li avremmo integrati nella serie CORSAIR ONE”, ha detto Dennis Jackson, Direttore Marketing per i computer gaming presso CORSAIR. “Ora, il modello a100 racchiude tutta la potenza dei processori Ryzen di terza generazione e dell’interfaccia PCIe 4.0 in un fattore di forma unico come quello di CORSAIR ONE”.

“AMD è entusiasta di collaborare con CORSAIR fornendo la potenza di Ryzen per integrarla in un fattore di forma così versatile”, ha affermato Chris Kilburn, Vicepresidente aziendale e Direttore generale, nonché Client Business Unit di AMD. “Sfruttando la potenza dei processori per PC desktop AMD Ryzen 3000, CORSAIR ONE a100 garantisce prestazioni elevate e la migliore tecnologia agli appassionati di tutto il mondo”.

Comunicato Stampa