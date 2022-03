CORSAIR in queste ore ha presentato un nuovo strumento innovativo ed efficiente per aiutare giocatori ed appassionati a progettare il PC che hanno sempre desiderato o aggiornare la configurazione su misura delle proprie esigenze. Il nuovo servizio online, chiamato CORSAIR PC Builder unisce un ampio database di componenti compatibili alle competenze hardware degli esperti e ai consigli per la costruzione.

Lo strumento di CORSAIR abbina i componenti alle esigenze di gioco di cui l’utente ha bisogno, basandosi su un database che comprende le specifiche complete di migliaia di componenti per PC attualmente in vendita. Gli utenti devono solo specificare il proprio processore, se Intel o AMD, selezionare la scheda grafica e la scheda madre ed il tool CORSAIR PC Builder fornirà un elenco completo dei pluripremiati componenti CORSAIR, la cui compatibilità è totalmente garantita per il sistema richiesto. Lo Strumento per l’assemblaggio assicura inoltre che tutti i pezzi possano essere installati senza problemi nel case selezionato, che sia prodotto da CORSAIR o da un altro marchio. Il risultato finale? Un insieme di componenti attentamente selezionati in base alle reali esigenze dell’utente per assemblare il PC gaming che sognava da tempo.

Il tool inoltre evita gli sprechi di denari per un singolo componente sovradimensionato rispetto al resto della configurazione; per tale motivo ottimizza i componenti della configurazione suggerendo delle combinazioni bilanciate in modo da non far spendere un patrimonio in componenti. Inoltre, questo strumento ti offre preziose informazioni sulla procedura di assemblaggio del PC e consigli interessanti sui componenti che hai scelto forniti direttamente dagli esperti CORSAIR DIY. Gli utenti possono quindi facilmente confrontare prodotti simili, consultarne la disponibilità ed i prezzi direttamente sul sito, mentre spendere troppo poco per un altro elemento cruciale della configurazione potrebbe causare colli di bottiglia nelle prestazioni dell’intero sistema.

Il CORSAIR PC Builder è disponibile al seguente sito: https://www.corsair.com/pc-builder/

