I nuovissimi subwoofer Klipsch Serie Reference (R) dallo straordinario sound e belli esteticamente, esprimono tutto il potenziale dell’audio di casa tua. Ideali per dare potenza all’impianto audio di casa, i subwoofer Klipsch Serie R sono dedicati espressamente alle frequenze audio più basse, in quanto, difficilmente un singolo altoparlante tradizionale è in grado di riprodurre ottimamente tutto lo spettro di frequenze audio. Per tutti coloro che intendono migliorare la qualità del proprio impianto e preferiscono avere un diffusore separato per le basse frequenze al posto di quelli integrati nei normali altoparlanti, nelle soundbar o addirittura nei TV, dove lo spazio non è sufficiente, i subwoofer Klipsch Serie R sono la soluzione perfetta. Grazie alle eccellenti prestazioni, contribuiscono a migliorare notevolmente l’esperienza d’ascolto musicale, di un videogioco e di un film e si possono collocare in qualunque punto della stanza, nascosti in un angolo o persino celati dietro al divano per la massima discrezione.

Il modello KLIPSCH R-8SW è il più piccolo di tutti i subwoofer Klipsch. Con woofer 8″ IMG (injection molded graphite) color rame da 8 pollici (20 cm), è dotato di amplificatore digitale e ingressi Line / LFE e offre un’ampia potenza con un’alta efficienza e un’accuratezza nella riproduzione estremamente fedele alla fonte. Presenta un design contemporaneo che si traduce in una perfetta integrazione in qualsiasi arredamento. Prezzo consigliato al pubblico: € 299 Il modello KLIPSCH R10SW è il potente woofer da 10″ dotato di amplificatore da ben 300 watt di potenza. Dispone di ingressi line level/LFE per la compatibilità con la maggior parte dei sistemi anche quelli più datati. Risposta di frequenza: 32Hz-120Hz +/-3dB. Uscita massima acoustica: 112dB. Presenta uno chassis con rivestimento polimerico spazzolato di colore nero. Prezzo consigliato al pubblico: € 349

Il modello KLIPSCH R12SW, offre un’ampia potenza con alta efficienza e precisione di riproduzione trueto-source del suono con potenza di 400 watt picco, 200 watt rms. Risposta in frequenza 29 hz, 120 hz, pressione acustica 116 db e ingressi line level l/r e LFE. Lo chassis con rivestimento polimerico spazzolato di colore nero gli conferisce un’eleganza adatta a tutti gli ambienti. Prezzo consigliato al pubblico: € 399

Comunicato stampa