È stata resa disponibile la nuova versione di DRAM Calculator di 1usmus, utility ideata appositamente per sistemi con processori Ryzen per demistificare l’overclocking e l’ottimizzazione delle memorie installate.

L’utility ci consente di inserire le impostazioni di fabbrica e va a calcolare successivamente le impostazioni ottimali correlate (come le latenze), in modo da ottenere il massimo dall’overclock della memoria.

La versione 1.7.0 aggiunge alcuni benchmark di memoria, incluso un test dedicato alla larghezza di banda (letture e scritture) e test di latenza inter-core del processore AMD. La nuova versione include un’opzione che ci evita di inserire manualmente determinati valori correnti, aggiungendo la possibilità di leggere i tempi di accesso alla memoria per le macchine con CPU Ryzen serie 3000 “Matisse”. La 1.7.0 aggiunge inoltre il supporto per la serie di processori Ryzen Threadripper 3000 “Castle Peak” e per i moduli di memoria SK hynix DJR.

DRAM Calculator for Ryzen 1.7.0 è disponibile a questo LINK.