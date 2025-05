Exceleram, fornitore di RAM e dispositivi di archiviazione di alta qualità, ha annunciato il lancio delle nuove memorie Aurum DDR4 U-DIMM e Aurum DDR5 U-DIMM in occasione del Computex 2025 a Taiwan. I visitatori potranno toccare con mano le nuove memorie presso lo stand R0329a di Exceleram al Taipei Nangang Exhibition Center, dal 20 al 23 maggio 2025.

Tutti i moduli RAM Exceleram vengono testati a mano, garantendo una vasta compatibilità con le diverse piattaforme. Per la serie Aurum DDR5, l’azienda propone due configurazioni standard ottimizzate per diversi processori: durante l’ordine, i partner commerciali sono invitati a indicare il vendor della CPU preferito (Intel o AMD) per assicurarsi la configurazione più adatta. In base alla scelta, la RAM verrà testata e ottimizzata specificamente per sistemi Intel o AMD.

VP of Product di Exceleram:

“Questo approccio garantisce prestazioni superiori e permette agli utenti finali di sfruttare al massimo la propria RAM,” ha dichiarato Steven Eisenstein. Offriamo configurazioni ottimizzate da anni, ma solo su richiesta. Con la nuova serie Aurum U-DIMM, rendiamo questo processo parte della nostra offerta standard.”

La serie Aurum si distingue anche per il design elegante e compatto. Nonostante la presenza del dissipatore di calore, i moduli rimangono sottili e perfetti per build compatte, con un’altezza totale di soli 40 mm. La finitura dorata del top aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi configurazione hardware. Grazie alla produzione di alta qualità e ai rigorosi test di controllo, tutti i prodotti Aurum sono coperti da garanzia a vita.

“Per il nostro team di prodotto, questo rappresenta un traguardo importante,” aggiunge Eisenstein. “Abbiamo fatto tesoro di anni di ricerca e di esperienza pratica nei nostri Exceleram Test Labs per ottenere ogni ultimo briciolo di prestazione. Sono certo che gli utenti noteranno la differenza.”

I kit Aurum DDR5 e DDR4 U-DIMM sono disponibili in diverse configurazioni di latenza e voltaggio.

Le versioni DDR5 vanno da 32 GB a 96 GB di capacità.

Le versioni DDR4 da 16 GB a 64 GB.

Comunicato stampa.