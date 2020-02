Dopo notizie, voci e presunti benchmaks, AMD ha finalmente “liberato la bestia” da 64 core pensata per il settore HEDT. Si tratta del Ryzen Threadripper 3990X, la terza CPU della famiglia Threadripper 3rd la quale va a prendersi di prepotenza la nomina della soluzione più potente ad oggi presente sul mercato destinata al segmento consumer.

Le specifiche tecniche parlano di CPU da 64 core con supporto SMT in grado di offrire ben 128 thread logici, 288MB di cache (32+256MB), frequenze operative di 2,9 GHz (boost a 4,3 GHz) e TDP di 280W.

Ryzen ThreadRipper 3990X, come per i modelli inferiori 3970X e 3960X, è basato sul’architettura Zen2 con processo produttivo a 7nm di TSMC; supporterà le memorie DDR4 Quad-Channel da 3200 MHz e disporrà della potente interfaccia PCI-E 4.0 da almeno 64 linee.

La soluzione top di gamma della famiglia Threadripper è il massimo risultato in evoluzione tecnologica raggiunto dall’azienda di Sunnyvale, essendo la prima ad includere ben 64 core in un solo package; questo traguardo è stato possibile grazie alla fusione di due Ryzen Threadripper 3970X affiancati che operano in parallelo e in grado di mantenere un livello di TDP contenuto grazie ad un’accurata sincronizzazione delle frequenze di clock.

Il Threadripper 3990X necessita della nuova piattaforma TRX40 e sarà disponibile dal 7 Febbraio al prezzo di 3950 Dollari.